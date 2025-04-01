Представитель Азербайджана вошел в тройку лучших на конкурсе Sanremo Junior 2025 – ВИДЕО

Sanremo Junior 2025 - это международный конкурс для юных сольных исполнителей, финал которого состоялся в конце марта в театре Аристон в Сан-Ремо (Италия).

Уже много лет конкурс проводится под официальным патронатом города Сан-Ремо и предоставляет молодым талантам возможность исполнить свои песни в прямом эфире, доступном для зрителей по всему миру - Азербайджан в Сан-Ремо представлял 15-летний Джамал Гасымов.

По итогам Sanremo Junior 2025 представитель Азербайджана вошел в тройку лучших – Дж.Гасымов занял на конкурсе в Италии третье место; отметим что в целом в международном конкурсе участвовали 25 юных исполнителей.

«Флаг Азербайджана всегда будет реять высоко! Выражаю глубочайшую благодарность всей моей команде, которая прошла этот путь вместе со мной», - отмечает Джамал Гасымов, рассказывая в социальной сети Instagram о своем успехе на конкурсе Sanremo Junior 2025.