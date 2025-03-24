Определился представитель Азербайджана на конкурсе Sanremo Junior 2025 - ВИДЕО

Sanremo Junior 2025 — это международный конкурс для юных сольных исполнителей, финал которого состоится 26 марта 2025 года в театре Аристон в Сан-Ремо (Италия).

Конкурс проводится под официальным патронатом города Сан-Ремо и предоставляет молодым талантам возможность исполнить свои песни в прямом эфире, доступном для зрителей по всему миру - Азербайджан в Сан-Ремо представит 15-летний Джамал Гасымов, о чем юный исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Дж.Гасымов ученик столичной школы № 23 - профессионально заниматься музыкой он стал с 12 лет, а в 2024 году в его репертуаре появилась первая авторская песня, написанная композитором Ирадой Бабаевой - «Affirmation». Отметим, что на фестивале в Италии прозвучит новая версия именно этого трека - подав заявку и пройдя все этапы конкурсные этапы, Дж.Гасымов выступит сразу в конкурсном финале.

Подчеркнем, что в репертуаре у Джамала Гасымова есть два дуэта с солистом легендарной рок-группы «Yuxu» Джасуром Нематовым, один из которых ремейк песни «Xəzərin sahilinda».