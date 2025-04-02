В общежитии в Сумгайыте произошел пожар: Жильцов эвакуировали - ВИДЕО

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре в общежитии, расположенном в 14-м микрорайоне города Сумгайыт.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

На место незамедлительно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Сумгайытского регионального центра.

Благодаря оперативным мерам пожар, возникший в коридоре последнего этажа четырехэтажного здания общежития, был ликвидирован в кратчайшие сроки.

В результате пожара частично сгорели 30 погонных метров электрического кабеля, шкаф и вещи на площади 10 кв.м, а также одна оконная рама и дверь в комнате.

В рамках обеспечения безопасности были эвакуированы 14 человек. Здание общежития и комнаты были полностью защищены от огня.