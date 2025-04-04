В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Национальная служба гидрометеорологии прогнозирует изменение погодных условий на территории Азербайджана.

Во второй половине дня 5 апреля и до утра 6 апреля в районах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки и грозы.

В отдельных местах осадки могут носить ливневый характер, возможен град, а в высокогорных районах - мокрый снег.

В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, а в некоторых горных реках существует вероятность кратковременных селевых потоков.

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