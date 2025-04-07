Скандал в Аздраме: Актриса Месме Аслангызы обвинила Мехрибан Алекперзаде в неуважении к шехидам – ФОТО

Актриса Азербайджанского государственного академического драматического театра, заслуженная артистка Азербайджана Месме Аслангызы сделала на своих страницах в социальных сетях скандальное заявление, адресованное художественному руководителю вышеуказанного театра, заслуженному деятелю искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде.

По словам актрисы, являющейся дочерью шехида, М.Алекперзаде, обращаясь к ней, использовала следующие фразы: «Aaz, 20 Yanvar var? Qurtardı 20 Yanvar söhbəti! 20 Yanvar şəhidləri dəbdə deyil!» (Есть 20 Января? Все разговоры о 20 Января закончились. Шехиды 20 Января больше не в моде).

«Те, кто сегодня пытается забыть историю Кровавого января и шехидов 20 Января, такие же предатели, которые завтра будут пытаться забыть и шехидов войны за Родину», - отмечает М.Аслангызы, подчеркивая, что долго молчала и за 30 лет работы в театре у нее никогда не было вражды с руководством, она всегда избегала скандалов и слухов, относясь к своей работе с ответственностью, любовью и преданностью.

«Я разделяла одну и ту же сцену с такими мастерами, как Сиявуш Аслан, Яшар Нури, Эльдениз Зейналов, Ильхам Аскеров, Тельман Адыгёзелов, Эльхан Агагусейноглу, Сафура Ибрагимова, Ариф Гулиев, Рамиз Новрузов, Рамиз Меликов, Фуад Поладов, Камал Худавердиев, Аждар Гамидов, и другими известными артистами. За эти годы я заслужила уважение моих коллег и зрителей. Никогда ни от кого я не слышала слова «Aaz» в свой адрес. К сожалению, сегодня культурным учреждением управляет человек, далекий от культуры», - продолжает Месме Аслангызы, подчеркивая, что не намерена более молчать перед неуважением к памяти ее отца, погибшего молодым, и других шехидов.

«Я больше не молчу. Но, несмотря на все это, я не собираюсь оскорблять или ругать кого-то. Напротив, мы должны стараться любить эту женщину не лицемерно, а искренне. Знаете, почему? Потому что она нуждается в любви. Человек, который с детства не видел любви, становится таким жестоким, безжалостным и бессердечным. Что могу сказать... Может, тепло нашей любви растопит ее сердце. Но позвольте мне сказать еще одно: культура - это внутреннее состояние. Она либо есть, либо ее нет. Никакая высокая позиция не могут скрыть это отсутствие. Вот уже 47 лет я с гордостью и честью ношу имя своего отца перед своим именем. Для меня имя моего отца выше всех почетных титулов, потому что я - дочь шехида и не позволю никому, в том числе Мехрибан Алекперзаде, посягать на это имя. Неуважение к памяти шехидов 20 Января, выраженное ею через моего отца, оскорбляет не только меня, но и достоинство целого народа», - заявляет заслуженная артистка, выражая надежду, что «каждый, кто проявил неуважение к шехидам 20 Января и их семьям, получит заслуженный юридический и моральный ответ».

По мнению Месме Аслангызы, «человек, занимающий высокую должность, прежде всего должен проявлять верность своему народу, его ценностям и героям»: «Если кто-то пренебрегает этими драгоценными и неприкосновенными ценностями, а тем более унижает их, то такой человек не заслуживает занимать руководящую должность ни с моральной, ни с юридической точки зрения. Твердо верю, что справедливость будет восстановлена в этом вопросе, и внимание, и уважение, которое государство всегда проявляет к шехидам и их семьям, будет проявлено и в этот раз. Мы не должны забывать, что прикоснуться к имени шехида - значит, затронуть память целого народа. Это же невозможно простить. Каждое должностное лицо, злоупотребляющее своей должностью, должно понести заслуженное наказание перед государством!»

В ответ на скандальное заявление М.Аслангызы, которое активно обсуждается как в социальных сетях, так и в СМИ, руководитель Азербайджанского государственного академического драматического театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде высказалась на своей официальной странице в социальной сети Facebook, где отметила, что обязана внести ясность, так как иначе могут найтись те, кто поверит в слова, не соответствующие действительности.

«Регулярно актеры, у которых есть пожелания или особые просьбы, обращаются к руководству театра, что вполне нормально. Такая ситуация произошла и с Месме Аслангызы, пришедшей ко мне на прием и сообщившей, что находится в очень трудном положении - ее дом был конфискован. «Теперь я прошу у вас жилье!» - заявила она, отметив, что театр должен предоставить ей жилье. На самом деле, причина конфискации этого дома не соответствует достоинству семьи шехида, поэтому не уточняю детали. Я объяснила ей, что не имею полномочий для предоставления жилья. Тогда она настояла: «Как дочери шехида 20 Января, вы должны дать мне дом. Театр и лично вы должны решить этот вопрос!» Еще раз выразила свою позицию и повторила, что как художественный руководитель театра, не могу решать вопросы, связанные с жильем даже для дочери шехида. Этот вопрос решают другие органы. Мы включили ее в список на получение Президентской награды именно как дочь шехида, в качестве поддержки. Но ей этого оказалось недостаточно, и вот теперь она использует такие неверные и оскорбительные выражения», - отмечает М.Алекперзаде.

Высказалась Мехрибан Алекперзаде и по поводу своей гражданской позиции: «Каждый, кто хоть немного знаком с моим творчеством и знает меня, понимает, что я являюсь автором просветительских программ в защиту наших национальных и духовных ценностей, а также автором серии военно-патриотических программ под названием «Qələbəyə qədər davamı var», посвященных нашей Великой победе. У меня достаточно работ, посвященных патриотизму, которые рассказывают о войнах за нашу территориальную целостность и шехидах. Как минимум, для объяснения моих слов есть архивы. У меня более 50 авторских фильмов и исследований, посвященных героической истории азербайджанского народа, его героической борьбе, а также памяти тех людей, которые пожертвовали своей жизнью и кровью в этой борьбе. Никто не может порочить мою гражданскую позицию. Потому что для этого нет ни оснований, ни фактов».

На фото заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде

Отметим, что в поддержку М.Алекперзаде высказался заслуженный журналист Азербайджана, профессор Гулу Магеррамли, который в своем статусе в социальной сети Facebook отметил следующее: «Похоже, что против художественного руководителя Аздрамы, талантливого режиссера Мехрибан Алекперзаде ведется клеветническая кампания, и, к сожалению, в этой грязной игре используется и тема шехидов».

Гулу Магеррамли подчеркивает, что знаком с М.Алекперзаде уже много лет и некоторое время работал вместе с ней на AZTV: «Я хорошо знаком с ее общественными взглядами, ее любовью к Родине, гражданской позицией, отношением к истории, национальным проблемам, борьбе нашего народа за свободу и к тем, кто отдал свои жизни в этой борьбе. Я также знаю ее честность, принципиальность и то, как она самоотверженно защищает свою профессиональную честь. Это хорошо знаю не только я, но и общественность страны. Общественная жизнь и творческая биография М.Алекперзаде, ее многочисленные выступления, созданные ею экранные и сценические произведения являются лучшим ответом тем, кто ведет против нее несправедливую борьбу. Поэтому любая клеветническая кампания против нее, в том числе манипуляции с темой шехидов, не имеет силы».

На фото заслуженный журналист Азербайджана, профессор Гулу Магеррамли

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