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Конфликт поколений в Аздраме: Актеры протестуют против участия звезды сериала «Vətəndaş A» Гюнеш Тегин в новой постановке – ФОТО

Феликс Вишневецкий16:54 - 06 / 03 / 2025
Конфликт поколений в Аздраме: Актеры протестуют против участия звезды сериала «Vətəndaş A» Гюнеш Тегин в новой постановке – ФОТО

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр выступил с заявлением, связанным со звездой одного из самых обсуждаемых азербайджанских сериалов прошлого года «Vətəndaş A» - актрисой Гюнеш Тегин, служащей в театре YUĞ.

В заявлении отмечается, что 5 марта в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре начались репетиции спектакля, поставленного по роману народного писателя Эльчина «Baş».

Постановщиком спектакля является художественный руководитель театра Мехрибан Алекперзаде, которая пригласила на одну из главных женских ролей в постановке молодую талантливую актрису Гюнеш Тегин.

Отмечается, что после объявления коллективу приказа о подготовке спектакля заслуженная артистка Мехрибан Ханларова в своем интервью выразила несогласие с этим решением (имеется в виду приглашение на роль Г.Тегин – прим.ред.). Впоследствии другие актеры театра - народный артист Али Нур и заслуженная артистка Мюневвер Алиева - также высказали свой протест в социальных сетях и на различных интернет-ресурсах. Они считают, что привлечение в постановку актрисы со стороны является проявлением неуважения к служащим в театре актерам.

В театре подчеркивают, что сегодня Академический национальный драматический театр определил свою стратегию и творческие цели в нескольких направлениях – в их число входят сохранение театрального наследия, расширение международных связей, составление репертуарного плана, отвечающего требованиям современного зрителя, привлечение в труппу молодых, перспективных и талантливых актеров и другие задачи.

Отмечается также, что за последние два года театр добился значительных успехов. В Александринском театре состоялась премьера спектакля «İblis və...» - это событие не имеет аналогов в истории азербайджанского театра. Был подписан Меморандум о сотрудничестве с национальными театрами Беларуси и Грузии. В 2025 году запланированы гастрольные поездки в обе страны.

В заявлении театра подчеркивается, что Гюнеш Тегин не является приглашенной актрисой: «Она уже сотрудницей Академического национального драматического театра. За последние два года театр активно расширял и обновлял свою труппу, привлекая молодых актеров. Например, для спектакля «Baş» через кастинг были отобраны пять студентов-актеров. Они будут задействованы как в эпизодических, так и в массовых сценах. Этот шаг рассматривается как важный этап в омоложении актерского состава и привлечении молодого поколения в театр. Этот процесс будет продолжаться и в будущем».

Отмечается, что в целом приглашение актеров из других театров для усиления потенциала труппы и создания актерской базы для новых творческих проектов всегда практиковалось и является необходимым творческим процессом: «Если обратиться к истории, можно увидеть, что молодые, зрелые и пожилые актеры из различных театров приглашались для участия в спектаклях Академического национального драматического театра и со временем становились его наиболее известными актерами. В качестве примера можно назвать таких выдающихся актеров, как Фатма Кадри, Лейла Бадирбейли, Наджиба Меликова, Малик Дадашов, Сиявуш Аслан. Также среди ныне работающих в театре актеров, создающих яркие образы на сцене, можно отметить Джафара Намига Камала, Али Нура, Сабира Мамедова, Мехрибан Заки, Мюневвер Алиеву, Алмаз Аманову и других».

В театре подчеркивают, что воспринимают протесты упомянутых актеров как их право на высказывание мнения и относятся к этому с уважением: «Однако, как ни посмотри, это, к сожалению, необоснованная и ошибочная ревность старшего поколения к молодому. Тем не менее мы бы хотели, чтобы вместо выражения этого недовольства в некорректной форме и лексике, направленной на конкретного человека – художественного руководителя театра Мехрибан Алекперзаде, актеры поддерживали и продвигали успехи нашего театра в разных направлениях. Гораздо лучше было бы сосредоточить внимание онлайн- и социальных медиа именно на этих достижениях».

Актриса Гюнеш Тегин

Заслуженная артистка Мехрибан Ханларова

Народный артист Али Нур

Заслуженная артистка Мюневвер Алиева

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