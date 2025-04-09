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Несрин Джавадзаде рассталась с бойфрендом, роман с которым продлился всего два месяца – ФОТО

Феликс Вишневецкий09:39 - Сегодня
Несрин Джавадзаде рассталась с бойфрендом, роман с которым продлился всего два месяца – ФОТО

Актриса Несрин Джавадзаде рассталась со своим партнером по сериалу Sandık Kokusu актером Памиром Пекином.

Финал вышеупомянутого сериала подарил поклонникам неожиданный поворот – экранный роман Айчи (Несрин Джавадзаде) и Хакана (Памир Пекин) перешел в реальную жизнь. Актеры Н.Джавадзаде и П.Пекин, исполнившие эти роли, ранее подтвердили слухи о своих отношениях, появившиеся в прессе еще несколько месяцев назад - их недавний совместный пост в соцсетях стал официальным признанием их романа.

Но, как сообщает 1news.az со ссылкой на NTV, их роман оказался недолгим и продлился всего два месяца – отмечается, что причиной расставания стали различия в образе жизни. Н.Джавадзаде придерживается более дисциплинированного и ориентированного на карьеру подхода, в то время как у П.Пекина в корне другой ритм жизни.

Подогрел слухи и тот факт, что актриса недавно отписалась от П.Пекина в социальных сетях – при этом сами звезды сериала Sandık Kokusu никак не комментируют расставание.

Отметим, что Несрин Джавадзаде – признанная звезда турецкого арт-хауса, дважды лауреат престижной кинематографической премии «Золотой апельсин», одна из знаковых фигур современного турецкого интеллектуального кино, которая сравнительно недавно начала сниматься и в популярных телесериалах.

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