HammAli впервые прокомментировал распад дуэта HammAli & Navai - ВИДЕО

В середине марта 2025 года стало известно о том, что лауреаты множества музыкальных премий группа HammAli и Navai прекращает свое существования и даст два прощальных концерта в мае текущего года в Москве и Санкт-Петербурге.

Новость о распаде рэп-дуэта ранее сообщил концертный директор коллектива Рауф Гасанов, отметивший, что «это жизнь, и мы должны идти дальше», при этом ни HammAli, ни Navai до сегодняшнего дня не делали каких-либо официальных заявлений в связи с прекращением совместной деятельности.

Впервые на эту тему заговорил HammAli в комментарии Lotus Media - рэпер решил не погружаться в подробности, но главным назвал то, что каждый из артистов вырос и стал видеть мир по-своему: «Самое главное в том, что за 9 лет мы проделали огромную работу. Мы лечили души, мы писали песни о любви, мы давали концерты, собирали стадионы. Я уверен, что наши песни спасли много душ и излечили много сердец».

Также HammAli отметил, что каждый из них имеет право быть тем, кто он есть.

Напомним, что это уже не первое объявление о распаде группы - впервые об этом было заявлено ещё в 2021 году, однако музыканты продолжали выступать вместе.