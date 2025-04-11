EMIN и Асия выпустили сингл «Тихий океан» - ВИДЕО

На электронных музыкальных площадках презентован дуэт народного артиста Азербайджана EMIN’a с молодой российской певицей Асией.

«Тихий океан» – дуэт, объединяющий артистов разных музыкальных школ - EMIN’a, известного эмоциональным и глубоким исполнением, и Асию, молодую певицу, голос которой придает песне особое очарование», - сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт народного артиста EMIN’a.

Отмечается, что новая композиция, сочетающая в себе одновременно свежесть и традиционность, обещает стать хитом, а совместная работа музыкантов – темой обсуждений среди поклонников.

Песня «Тихий океан» (автор слов и музыки: Екатерина Алексеева) уже доступна на всех цифровых площадках по ссылке.

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