Восемь столичных школьников показали максимальный результат на выпускных экзаменах – ФОТО
Восемь учеников общеобразовательных школ, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, показали максимальный результат на выпускных экзаменах, прошедших 2 марта.
Так, согласно результатам выпускных экзаменов (для 11-х классов), проведённых 2 марта, учащиеся следующих общеобразовательных школ, подведомственных Управлению образования города Баку (БШТИ), набрали максимальные 300 баллов:
- Шахана Аббасова, ученица средней школы № 91,
- Нурай Байрамова, ученица лицея «Zəngi»,
- Улькяр Алекперова, ученица средней школы № 192,
- Рагим Фараджзаде, ученик средней школы № 68,
- Мадина Исмаилзаде, ученица средней школы № 37,
- Гюлай Мюрвятова, ученица средней школы № 54,
- Сона Нурмамедли, ученица средней школы № 272,
- Товуз Сейидова, ученица средней школы № 295.
Отметим, что на выпускном экзамене учащимся было предложено всего 85 заданий, в том числе:
- по предмету «язык обучения» - 10 заданий с открытым ответом, требующих письменного изложения, и 20 закрытых;
- по математике - 7 заданий с письменным ответом, 5 кодируемых открытых и 13 закрытых;
- по иностранному языку - 7 письменных заданий с открытым ответом и 23 закрытых.
На этом этапе максимальное количество баллов, которое можно было набрать по каждому предмету, составляло 100, а в общей сложности - 300 баллов.
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