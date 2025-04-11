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Восемь столичных школьников показали максимальный результат на выпускных экзаменах – ФОТО

Феликс Вишневецкий14:50 - Сегодня
Восемь столичных школьников показали максимальный результат на выпускных экзаменах – ФОТО

Восемь учеников общеобразовательных школ, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, показали максимальный результат на выпускных экзаменах, прошедших 2 марта.

Так, согласно результатам выпускных экзаменов (для 11-х классов), проведённых 2 марта, учащиеся следующих общеобразовательных школ, подведомственных Управлению образования города Баку (БШТИ), набрали максимальные 300 баллов:

- Шахана Аббасова, ученица средней школы № 91,

- Нурай Байрамова, ученица лицея «Zəngi»,

- Улькяр Алекперова, ученица средней школы № 192,

- Рагим Фараджзаде, ученик средней школы № 68,

- Мадина Исмаилзаде, ученица средней школы № 37,

- Гюлай Мюрвятова, ученица средней школы № 54,

- Сона Нурмамедли, ученица средней школы № 272,

- Товуз Сейидова, ученица средней школы № 295.

Отметим, что на выпускном экзамене учащимся было предложено всего 85 заданий, в том числе:

- по предмету «язык обучения» - 10 заданий с открытым ответом, требующих письменного изложения, и 20 закрытых;

- по математике - 7 заданий с письменным ответом, 5 кодируемых открытых и 13 закрытых;

- по иностранному языку - 7 письменных заданий с открытым ответом и 23 закрытых.

На этом этапе максимальное количество баллов, которое можно было набрать по каждому предмету, составляло 100, а в общей сложности - 300 баллов.

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