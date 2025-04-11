В Баку торжественно открылись Дни культуры Катара - ФОТО

10 апреля в Центре Гейдара Алиева состоялось официальное открытие Дней культуры Катара в Азербайджане.

Перед церемонией открытия министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и его коллега из Катара шейх Абдуррахман бин Хамад аль-Тани ознакомились с павильонами различного назначения, созданными в Приморском национальном парке, где были представлены образцы национальной одежды, кухни, музыки, ткачества и каллиграфии Катара.

Министрам была предоставлена подробная информация о павильонах, а музыкальные композиции, исполненные катарскими артистами в Приморском национальном парке, вызвали большой интерес.

В церемонии открытия Дней культуры, организованной в Центре Гейдара Алиева, приняли участие министры культуры двух стран, депутаты Милли Меджлиса, послы, известные деятели культуры и представители общественности.

В начале мероприятия гостям была предоставлена информация о сотрудничестве между Азербайджаном и Катаром, подчеркнута исключительная роль культуры в укреплении связей между народами, после чего была представлена большая концертная программа с участием катарских музыкантов и хоровых коллективов.

Отметим, что Дни культуры Катара продлятся до 13 апреля – в рамках мероприятия в павильонах, установленных в Приморском национальном парке, будут организованы концерты с участием катарских музыкантов.

Проведённые в феврале 2024 года в Катаре Дни культуры Азербайджана также запомнились торжественным представлением азербайджанской культуры в дружественной стране.

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