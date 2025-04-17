Жан-Клод Ван Дамм обратился к Владимиру Путину, выразив желание стать послом мира - ВИДЕО
Звезда голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением стать послом мира и посетить Россию.
Видеообращение 64-летнего актера опубликовала украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале.
«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, чтобы стать послами мира. Это будет честью для меня - иметь такой титул. Поговорим. Никакой политики, только мир, спорт и счастье», - заявляет Ван Дамм, благодаря В.Путина и отправляя воздушный поцелуй ему и России.
Также в обращении звезда Голливуда вспомнил о встрече с российским лидером в 2010 году в Сочи, где актер случайно задел ботинок президента.
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