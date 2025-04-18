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В Баку пройдет международный фестиваль юмора, посвященный памяти Анара Мамедханова - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:35 - Сегодня
В Баку пройдет международный фестиваль юмора, посвященный памяти Анара Мамедханова - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов анонсировал на своей странице в социальной сети Instagram самое яркое юмористическое событие этого лета - международный фестиваль HUMOR FEST, который пройдет на территории Sea Breeze Resort 18 июля 2025 года.

Отметим, что международный фестиваль посвящён юбилею бессменного капитана легендарной азербайджанской команды КВН «Парни из Баку» Анара Мамедханова, которому 20 июля могло бы исполниться 55 лет.

«Самый веселый день этого года состоится в Sea Breeze 18 июля. Это будет невероятно весело. Во-первых, мегазвезды - Гарик Харламов, Сергей Бурунов (ведущие вечера – прим.ред.). На сцене соберутся главные звезды юмора – «Парни из Баку», «Камызяки», «Регионы», «Борцы». Это будет невероятно», - рассказывает Эмин Агаларов, подчеркивая, что мероприятие станет вечером памяти Анара Мамедханова.

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