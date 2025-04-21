Джейхун «Джин» Зейналов понес тяжелую утрату - ФОТО

Популярный азербайджанский исполнитель Джейхун Зейналов, известный под псевдонимом Джин, сообщил на своей странице в социальной сети Instagram о семейной трагедии.

«Скончался отец», - пишет певец в соцсети, отмечая, что похороны состоятся 21 апреля.

В комментариях к посту коллеги и поклонники Дж.Зейналова выражают ему соболезнования в связи с тяжелой утратой.

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