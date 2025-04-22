​​​​​​​Jony номинирован на Русскую музыкальную премию телеканала RU.TV - ВИДЕО

21 мая 2025 года в Москве на концертной площадке Live Аренa состоится вручение Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

Покоривший РФ и страны СНГ певец Jony (Джахид Гусейнли) значится в числе номинантов – музыкант представлен в номинации «Лучший исполнитель», где за премию телеканала RU.TV также будут бороться Сергей Лазарев, Дима Билан, Хабиб, Мот, Владимир Пресняков, Артур Пирожков, Дмитрий Колдун, Niletto и Ваня Дмитриенко

Отметим, что уже стартовало online-голосование, в котором принять участие может каждый желающий.

Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - это ежегодная церемония награждения, учреждённая в 2011 году телеканалом RU.TV, целью которой является признание достижений российских исполнителей в музыкальной индустрии. Мероприятие проводится в столице России и собирает ведущих артистов, продюсеров и представителей шоу-бизнеса.​

Напомним, что на прошедшей недавно церемонии вручения премии журнала Voice «Главные лица», Jony был в очередной раз признан лучшим певцом года в России.