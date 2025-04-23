На Аллее Славы в Баку зажглась звезда Рустама Ибрагимбекова - ФОТО - ВИДЕО

22 апреля на Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame состоялась торжественная церемония открытия именной звезды выдающегося писателя, драматурга, режиссера и продюсера, народного писателя Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации Рустама Ибрагимбекова.

Рустам Ибрагимбеков - один из самых ярких представителей азербайджанской культуры, лауреат престижных международных наград и автор культовых произведений, ставших важной частью мирового кинематографа. Его фильмы отмечены призами Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей, а фильм «Утомленные солнцем» получил премию «Оскар» - отметим, что культовая кинолента «Белое солнце пустыни» до сих пор остается обязательным пунктом в предполетной подготовке космонавтов.

Звезду писателя открыли члены семьи, друзья и близкие Рустама Ибрагимбекова, которые в ходе мероприятия делились своими воспоминаниями о нем.

«Про отца можно говорить бесконечные фразы. Он был отличным отцом и огромного масштаба человеком. Был… Всего три буквы, которые не помещаются в моем сознании, так как я очень по нему скучаю, и мне его очень не хватает. Нам очень его не хватает», - сказал сын писателя Фуад Ибрагимбеков, выразив благодарность Эмину Агаларову за то, что звезда Р.Ибрагимбекова зажглась на Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame.

Вспоминая отца, дочь Р.Ибрагимбекова Фатима Ибрагимбекова отметила, что именно в этих местах на побережье Каспийского моря она выросла: «Более полувека назад братья Ибрагимбековы построили здесь свои дачи, рядом построил дом Таир Салахов. И мы превратили небольшое местечко у моря в свой маленький уютный оазис. С этим местом связано очень много воспоминаний, и это место силы для нас, и прежде всего это было местом силы для нашего отца. Здесь он набирался силы, вдохновлялся, написал много произведений, придумал множество проектов, привозил сюда самых дорогих гостей. И то, что сегодня именно здесь засияет его звезда, в этом есть какая-то магия».

Народный артист Азербайджана Расим Балаев рассказал, что с Рустамом Ибрагимбековым его связывала 40-летняя дружба, отметив, что писатель был величиной в азербайджанской культуре: «Его пьесы ставились не только в Азербайджане, но и во всём мире, в России и других странах снимались фильмы по его сценариям. Он был также отличным организатором. Это незаменимый человек, очень душевный и сердечный. Горжусь, что был его другом, что работал с ним рядом. И чем больше времени проходит, тем сильнее мы все ощущаем, какого великого человека мы потеряли».

Народный писатель Азербайджана Анар, вспоминая Р.Ибрагимбекова, отметил, что он любил собирать своих друзей: «Сегодня его дух собрал нас всех здесь вместе. О Рустаме можно говорить бесконечно, как о замечательном писателе, как о замечательном друге, как о очень преданном человеке. Грустно, когда твои друзья превращаются в звезд, но эти звезды не меркнут, но его свет будет всегда путеводной звездой для всех нас».

Народный артист Азербайджана Юлий Гусман подчеркнул, что это большое событие, что в Sea Breeze открывается звезда Рустама Ибрагимбекова: «Для меня мои друзья, мои родители - никто не ушел и никто не уйдет никогда. Это я скоро к ним подойду поближе. Рустам остался в книгах и фильмах, которые я советую читать и смотреть всем – в них тот Баку, тот Азербайджан, тот край, в который мы влюблены, в котором мы живем и которым гордимся, и детьми которого будем всегда. Хочу, чтобы мы сегодня воздали должное этому великому гражданину, человеку, художнику, нашему другу, писателю, драматургу и режиссеру».

Народный артист СССР Фархад Бадалбейли, говоря о Р.Ибрагимбекове, отметил следующее: «Если звёзды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно - Рустам был такой звездой. Мы все люди из 60-х годов, свою карьеру я начинал именно тогда. Мне жаль молодых людей, которые не знают, что такое Баку в 60-х годах. Мы сравнивали свой город с самыми лучшими городами мира и гордились своим. Сейчас он стал красивый, мощный, могущественный, а тогда он был очень духовный. Тогда люди читали больше книг, ходили чаще в Филармонию. Телевизор не смотрели, поэтому были очень интеллектуальными. Нынешнее ТВ, к сожалению, портит наш вкус…»

Ф.Бадалбейли подчеркнул, что помнит каждую книгу Р.Ибрагимбекова: «Каждый его сценарий, каждую его театральную постановку - это было событие. Рустам был человек внутренне свободный, человек, который дарил свое сердце. Если он чувствовал, что человек талантливый, то всегда протягивал свою руку».

«Для нас он был просто дядя Рустам - человек с большим сердцем, чуткий и мудрый. В его доме всегда витал особый дух - туда приходили великие умы, звучали разговоры о важном, и именно там формировалась культурная история, которая объединяла эпохи и людей», - подытожил народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.

Sea Breeze Walk of Fame - первая и единственная в Азербайджане Аллея звезд, посвященная выдающимся деятелям культуры и искусства. Здесь уже представлены 26 именных звезд таких легендарных личностей, как Муслим Магомаев, Дэвид Фостер, Вагиф Мустафазаде и многих других. Коллекция Аллеи регулярно пополняется новыми именами мирового значения.

Фото предоставлены пресс-службой Sea Breeze Resort