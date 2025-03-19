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Джаз-мугам, Вагиф Мустафазаде и его наследие: Азиза Мустафазаде c сыном на открытии звезды отца в Баку – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:31 - Сегодня
Джаз-мугам, Вагиф Мустафазаде и его наследие: Азиза Мустафазаде c сыном на открытии звезды отца в Баку – ВИДЕО

18 марта на звездной аллее Sea Breeze Walk of Fame состоялась церемония открытия звезды заслуженного артиста Азербайджанской ССР Вагифа Мустафазаде – знаменитого азербайджанского композитора, выдающегося джазового пианиста двадцатого века.

Звезду открыли его дочь, народная артистка АР Азиза Мустафазаде, и идущий по стопам знаменитого дедушки его внук Рамиз Хан при участии деятелей азербайджанской музыкальной культуры и искусства.

«Сегодня удивительный день - 18-е число сегодня. У великого Вагифа есть композиция «18-го числа». День его похорон также был восемнадцатого числа - 18 декабря. Его внук, мой замечательный сын Рамиз Хан родился 18-го числа. Удивительная нумерология. Спасибо всем, кто оценил и ценит великого Вагифа, его дух радуется. Спасибо всем, кто пришел на закладку звезды. Спасибо всем, кто любит. Я всегда говорю первое спасибо Аллаху - это первое и главное», - отметила Азиза Мустафазаде, обращаясь к гостям и выразив благодарность бизнесмену и музыканту Эмину Агаларову за организацию церемонии открытия звезды Вагифа Мустафазаде на Sea Breeze Walk of Fame.

Отвечая на вопрос представителей азербайджанских СМИ о том, каким был ее отец, А.Мустафазаде, отметила следующее: «Он был просто папой. Вагиф самый лучший, самый добрый».

В свою очередь, говоря о знаменитом дедушке, его внук Рамиз Хан заявил: «Он был известным человеком. Хочу быть таким, как мой дедушка, музыка которого меня очень вдохновляет».

Рассказывая о сыне, Азиза Мустафазаде подчеркнула, что у нее с Рамиз Ханом уже немало совместных проектов и они часто выступают вместе: «У него есть и сольная программа. Он выступает как с азербайджанскими, так и с европейскими музыкантами. Любит классику, джаз, оперу – в целом, серьезную музыку, которая интересует его с детства».

Говоря о том, как западный слушатель воспринимает джаз-мугам, народная артистка заявила следующее: «Эта музыка никогда не была экзотикой для западного слушателя, так как основоположником этого музыкального направления является великий Вагиф Мустафазаде. Новое течение, новый стиль джаза. На такую особую музыку, как азербайджанский джаз, приходит очень конкретная публика, которая знает уже, что ожидать. Это подготовленные, эрудированные, очень оповещенные люди, искушенная публика. Но я никогда не сравнивала ни одну публику с нашей азербайджанской, потому что она особая, и это отдельная планета, а Баку стоит особняком вообще».

Напомним, что Sea Breeze Walk of Fame – первая в Азербайджане «Аллея звезд», достопримечательность, посвященная выдающимся артистам, музыкантам, актерам, писателям и художникам. Проект представляет именные звезды деятелей культуры и искусства - Муслима Магомаева, Тамары Синявской, Энгельберта Хампердинка, Дэвида Фостера и многих других.

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