В Стамбуле при землетрясении пострадал 151 человек

Управление губернатора провинции Стамбул сообщило, что в результате землетрясения магнитудой 6,2 пострадал 151 человек, жертв нет.

«Продолжается лечение 151 гражданина, пострадавшего в результате совершенных в панике прыжков с высоты. Их жизням ничего не угрожает. Жертв нет. Разрушений жилых домов в городе в целом нет. В районе Фатих рухнуло заброшенное здание. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал», - приводит заявление властей провинции телеканал Habertürk.

Также губернатор сообщил, что после землетрясения «не зарегистрировано никаких негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию».

Источник: ТАСС