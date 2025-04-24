Автор международного хита Homay ответил на обвинения в плагиате - ВИДЕО

Ранее 1news.az рассказал о том, что написавшую и исполнившую хит Homay башкирскую группу Ay Yola обвинили в плагиате вокальной партии.

Продюсер группы Ay Yola и автор песни Homay Руслан Север в комментарии изданию «Комсомольская правда» посоветовал тем, кто обвиняет его в плагиате, изучить что такое сэмпл-паки, которые предназначены для использования в качестве готовых строительных блоков для создания музыки. При этом действительно ли он их использовал, Р.Север не уточнил.

«Прочитайте, что такое семпл-паки сперва. И для чего они. И задайтесь вопросом, почему нет иска от «исполнителя». На глупости у меня нет времени. Тем более на ссылки на вот таких «аналитиков», - цитирует «Комсомольская правда» автор хита.

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