Международный хит «Homay» башкирской группы «Ay Yola» оказался плагиатом – ВИДЕО

Сравнительно недавно башкирская группа «Ay Yola» не просто выпустила песню «Homay» – коллективу удалось пробудить дух древнего эпоса и запустить волну культурного отклика по всему тюркскому миру.

Отметим, что композиция основана на башкирской легенде о богине-птице Хомай из эпоса «Урал-батыр» - символе женской силы, свободы и связи с корнями. Вокал Адель Шайхитдиновой, живые звуки башкирских народных инструментов, слияние народной традиции и электроники - всё это создало магию, которая не просто сработала, а зажгла сердца слушателей от Казани до Баку.

Именно тюркская солидарность сделала трек интернациональным: сначала Homay подхватили в TikTok пользователи из Казахстана, затем - Узбекистан, Турция, Якутия, Туркменистан. Люди снимали видео в национальных костюмах, делились историями о своих корнях. Азербайджан активно включился в волну: в Apple Music песня стабильно держится в ТОП 10, и в данный момент занимает 5-ю позицию. В мировом Shazam трек также попал в ТОП-10, обогнав Эда Ширана и Леди Гагу, и сейчас расположился на 8-й строчке.

Безусловно, «Homay» - это не просто трек, а культурное явление. Его успех - это доказательство того, как глубоко национальный код может отозваться в сердцах людей, если он подан искренне и с уважением к своим корням. «Ay Yola» удалось невозможное: органично соединить традицию и современность, превратить забытые символы в музыку, которая звучит в унисон с сердцами миллионов слушателей по всему миру.

Однако на фоне стремительного международного успеха «Homay» в соцсетях стали появляться и критические замечания - пользователи отмечают схожесть трека с серией ранних композиций других исполнителей и упрекают группу в заимствованиях. К примеру, музыкант Никита Вишнев отмечает, что «продюсеры часто используют известные вокальные наборы для того, чтобы вдохновится на собственную песню», подчеркивая, что исполняемая Адель Шайхитдиновой вокальная партия принадлежит набору Latin Vocal Flavours.

«Это просто интересный факт, не более! Продюсеры часто используют сэмплы и вокальные партии - и это абсолютно нормально. Сэмплирование - один из способов создания музыки. И давайте будем честны: интерпретация ребят просто великолепна», - подчеркивает Н.Вишнев, рассказывая о «Homay» на своей странице в социальной сети Instagram.

Активно песню сравнивают и с бессмертным диско-хитом «Rasputin» группы «Boney M». Пользователи отмечают схожесть ритмической основы и мелодических интонаций, подчёркивая, что даже если вдохновение и заимствование и имело место, группе удалось переосмыслить и адаптировать узнаваемые элементы под совершенно иной культурный код и эмоциональное наполнение.

Отметим, что на официальной странице группы «Ay Yola» ее участник и музыкальный продюсер Руслан Шайхитдинов делится в видео историей создания композиции «Homay», не говоря ни слова о возможном заимствовании или использовании уже известных вокальных наборов: Берем саз, создадим ритм-секцию. Главные инструменты – солисты Ренат и Адель».

Читайте по теме:

От народных мелодий до мировой славы: Путешествие в музыкальную душу Азербайджана - ВИДЕО

Песня Айгюн Кязимовой попала в глобальный музыкальный тренд - ФОТО - ВИДЕО

Песня в исполнении азербайджанцев вошла в мировой топ сервиса Shazam - ВИДЕО

YouTube удалил армянский плагиат хита Айгюн Кязимовой «S.O.S» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Представителя Армении на «Евровидении-2025» уличили в плагиате – ВИДЕО