Кино на неделю: Карабахская сага с Рустамом Джабраиловым в главной роли и не только – ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Doğma torpaq»

Жанр - драма (Азербайджан)

Режиссер - Ильгар Сафат

В главных ролях: Рустам Джабраилов, Алина Воронцова, Хаджи Исмаилов

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema, Киноцентр «Низами»

Сюжет: 1992 год. Независимый Азербайджан ведет борьбу с сепаратистами в Карабахе. Журналистка Миранда прилетела из Лондона, чтобы снять документальный фильм о кавказском леопарде. Судьба сводит ее с разведчиком Эмилем. Вместе они проходят через тяжелые испытания, в процессе которых Миранда узнает очень многое и о кавказском леопарде, и о трагических страницах новейшей истории Азербайджана.

«Дожить до рассвета»

Жанр - ужасы (США)

Режиссер - Дэвид Ф. Сандберг

В главных ролях: Элла Рубин, Одесса Эзайон, Майкл Чимино, Ю Джи-ён, Бельмонт Камели, Майя Митчелл

Рейтинги: IMDb - 5,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Прошёл год с тех пор, как Мелани, сестра Кловер, исчезла при загадочных обстоятельствах. Чтобы найти ответы, она с друзьями отправляется на поиски. Исследуя заброшенный центр, они сталкиваются с убийцей в маске. Один за другим друзья погибают, но просыпаются в начале того же вечера и переживают всё заново. Застряв во временной петле, друзья вынуждены переживать кошмар снова и снова. С каждым повторением угроза становится страшнее. Надежда угасает, и они понимают, что их единственный шанс спастись - дожить до рассвета.

«Расплата 2»

Жанр - боевик, триллер, драма, криминал, детектив (США)

Режиссер - Гэвин О’Коннор

В главных ролях: Бен Аффлек, Джон Бернтал, Синтия Аддай-Робинсон, Дж.К. Симмонс

Рейтинги: IMDb - 7,3/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Агент казначейства Мэрибет Медина пытается найти убийцу её бывшего руководителя. Женщина обращается к Кристиану Вульфу - гениальному математику с навыками киллера. Крис объединяется с братом Браксом и постепенно собирает воедино все части этой головоломки. Чем ближе троица подбирается к правде, тем сильнее привлекает к себе внимание жестоких убийц, желающих остановить это расследование.

«Zahhar: Cin ahalisi»

Жанр - ужасы (Турция)

Режиссер - Баттал Карслыоглу

В главных ролях: Умит Аджар, Белма Мамати, Месут Гедикоглу

Рейтинги: IMDb – 3,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Главный герой, молодой человек по имени Мурат, начинает страдать от пугающих кошмаров и необъяснимых явлений. В поисках помощи он обращается к религиозному учителю, который сообщает Мурату, что его преследуют зловещие существа - джин по имени Заххар, что погружает героя в ещё более страшные события.

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