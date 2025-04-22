Новые правила и номинация: Что изменится на Оскаре-2026?

Совет управляющих Американской академии кинематографических искусств и наук утвердил правила вручения наград и регламенты продвижения кампаний к 98-й церемонии вручения премии «Оскар».

Кроме того, Академия объявила на своем официальном сайте ключевые даты наградного сезона 2025 года – напомним, что, как ранее сообщалось, 98-я церемония «Оскар» состоится в прямом эфире на канале ABC в воскресенье, 15 марта 2026 года.

Согласно новому процедурному изменению, члены Академии теперь обязаны посмотреть все фильмы, номинированные в каждой соответствующей категории, чтобы иметь право участвовать в финальном голосовании - все утверждённые номинанты также будут включены в финальный бюллетень.

Правила отбора и голосования для новой номинации «Премия за достижения в кастинге» официально утверждены. Будет проведён предварительный раунд голосования, чтобы определить шорт-лист из 10 фильмов, после чего члены отделения кастинг-директоров смогут посмотреть специальные презентации достижений из шорт-листа с участием номинантов и сессией вопросов и ответов.

В разделе правил, касающихся допустимости фильмов, появилось уточнение по поводу использования генеративного искусственного интеллекта (ИИ), предложенное Научно-техническим советом Академии: «Что касается генеративного ИИ и других цифровых инструментов, использованных при создании фильма, - их использование само по себе не увеличивает и не уменьшает шансы на номинацию. Академия и её отделения будут оценивать достижения, учитывая степень участия человека как ключевой творческой силы в проекте».

Фильмы, выпущенные с 1 января по 30 июня 2025 года, должны представить подтверждение подачи заявки на сертификацию знака PGA (Producers Guild of America) или получения статуса «только для наград» до 10 сентября 2025 года.

В категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» право голоса на этапе номинаций теперь предоставляется всем членам Академии, пожелавшим участвовать - для голосования необходимо посмотреть все 15 фильмов из шорт-листа.

В категории «Операторская работа» теперь будет предварительный раунд голосования для формирования шорт-листа из 10–20 фильмов.

В категории «Международный художественный фильм» обновлены требования, касающиеся творческого контроля - страна, подающая фильм, должна подтвердить, что основное творческое руководство проектом находилось в руках граждан, резидентов или лиц со статусом беженца или убежища в данной стране.

В музыкальных категориях установлены отдельные, более ранние дедлайны - заявки на песни принимаются до среды, 15 октября 2025 года, а заявки на оригинальный саундтрек - до понедельника, 3 ноября 2025 года.

Объявление номинантов на премию «Оскар» состоится 22 января 2026 года.

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