Тарих Алиев: «Очень рад, что устроил день рождения Рашада Даглы в эфире» - ФОТО - ВИДЕО

21 апреля в эфире телеканала Space TV в ходе программы «Tarixin bir günü», ведущим которой является Тарих (Толик) Алиев, был отпразднован день рождения осужденного исполнителя мейханы Рашада Даглы, в котором приняли участие его дети и коллеги.

Аудиовизуальный совет провел проверку эфира, по результатам которой Space TV было направлено официальное предупреждение в рамках действующего законодательства - телеканалу было сообщено, что в случае повторения аналогичного инцидента будет применена административная мера наказания в виде санкции.

Ведущий программы Тарих Алиев, комментируя произошедшее, заявил в Instagram Stories следующее: «Я очень рад, что устроил этот день рождения. Даже если из-за Рашада программу закроют - мне всё равно. Лишь бы закрыли не из-за безнравственных людей, а из-за поэта».

Напомним, что по решению Бакинского суда по тяжким преступлениям Рашаду Даглы был назначен срок в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы за убийство соседа, которого исполнитель мейханы зарезал в автомобиле в ноябре 2023 года.