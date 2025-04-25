Таркан посвятил трогательный пост покойной матери – ФОТО

В середине апреля суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан понес тяжелую утрату – от сердечного приступа в больнице Антальи скончалась его мать Неше Теветоглу.

Отметим, что в момент трагедии Таркан находился в Германии в рамках своего европейского концертного тура; получив известие о смерти матери, артист немедленно вылетел в Стамбул на похороны.

После семейной трагедии певец прервал молчание в социальных сетях и посвятил матери трогательный пост, в котором отметил следующее:

«Потеря матери — это огонь, который горит внутри. Я знаю, это такой огонь, который не угаснет легко. В те моменты, когда я больше всего нуждался в поддержке, было очень ценным, вы были рядом со мной. В это трудное время я выражаю свою искреннюю благодарность всем, кто поддерживал меня: моим любимым, слушателям, семье, родственникам, близким, коллегам и всем дорогим друзьям-артистам».

Таркан подчеркнул, что больше всего он благодарен своей жене Пынар, которая всегда была рядом с ним в этот сложный момент, и дочери, чье присутствие помогает ему забыть боль и дарит улыбку: «Спасибо вам, что вы есть».

Читайте по теме:

Таркан понес тяжелую утрату - ФОТО