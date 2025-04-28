У Анны Нетребко обнаружен долг перед российской налоговой

Оперная певица Анна Нетребко задолжала российской налоговой 53 тысячи рублей (1088 манатов).

Российский Telegram-канал Mash сообщает о том, что у А.Нетребко осталась в РФ действующая фирма по концертной деятельности и отмечает, что предварительно, её долг появился из-за того, что она не оплатила социальные взносы по ИП. Подчеркивается, что в контактах указана почта бывшего мужа певицы – народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова.

Напомним, что Анна Нетребко осудила действия российских властей в Украине, после чего прекратила все выступления на территории РФ.

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