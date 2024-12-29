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Юсиф Эйвазов впервые назвал настоящую причину развода с Анной Нетребко - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:40 - Сегодня
Юсиф Эйвазов впервые назвал настоящую причину развода с Анной Нетребко - ВИДЕО

В июне уходящего года стало известно о том, что народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и оперная дива Анна Нетребко расстались после 10-летнего брака.

Официальное заявление пары о расставании было опубликовано австрийским новостным агентством Austria Presse Agentur – в нем отмечалось, что решение расстаться было трудным, и подчеркивалось, что оно никак не повлияет на их совместные выступления и они всегда будут объединены общей любовью к Тьяго (сын Анны Нетребко от предыдущего брака – прим.ред.).

Подчеркнем, что несмотря на расставание после 10 лет брака, оперные звезды Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко продолжают радовать поклонников совместными выступлениями – в интервью российскому online-изданию News.ru народный артист Азербайджана рассказал о жизни после расставания с Анной Нетребко и впервые озвучил причину развода.

Ю.Эйвазов отметил, что не считает себя идеальным мужчиной, подчеркнув, что у него достаточно непростая жизнь и непростой характер: «С Аней у нас было 10 лет потрясающей жизни, красивой. Мы все еще родные друг другу люди, близкие. У нас потрясающие отношения. Есть чудесный ребенок, с которым у меня потрясающие тоже отношения. Все очень здорово, все хорошо. Вы знаете, просто бывает, видимо, в жизни так, что что-то заканчивается и ты не в силах это изменить. Мы прожили за эти 10 лет совершенно потрясающие дни. Да, всякое бывало, было непросто где-то и понятно. Но поверьте мне, что в этой истории никто не виноват. Ни она, ни я. Тут нет виновных».

Юсиф Эйвазов подчеркивает, что «тут нету какого-то подвоха, скандала», отмечая следующее: «Мы всегда были очень честны друг с другом. То есть, не было никакой там, не дай Бог, измены, из-за чего там все это случилось.

Нет, это все абсолютно не имеет места быть. Все всегда было честно. И в один момент мы просто честно осознали, что мы просто живем немножко разными интересами и разными жизнями. И поверьте мне, что это причина для того, чтобы именно вот что касается конкретно связи, брака и так далее, это причина, чтобы это остановить. Потому что у каждого из нас есть шанс и право, может быть, найти человека, который, может быть, подстроится под образ жизни каждого из нас. Пока, допустим, я никого не нашел, потому что я не ищу».

Народный артист отметил, что «в данный момент абсолютно это не исключено»: «Потому что сейчас у меня столько работы, столько дел и всего остального, что и, видимо, после какой-то такой определенно довольно долгой совместной жизни с потрясающей женщиной, такой, как Аня, было бы глупо... Видимо, там кто-то думает, что вот, нашел себе там кого-то, да, и уже... Это не так-то просто, поверьте мне».

По словам оперного исполнителя, на это нужно определенное время: «Это нужно отойти сначала от этого, чтобы прошло время. нужно потом позволить себе открыться каким-то новым знакомством, новым отношением. Это в определенном возрасте достаточно такой трудоемкий процесс. В 20 лет все просто, в 30. А в 47 это не так-то легко. Ну, как бы я счастлив, потому что мы умудрились, и нам хватило мудрости и мозгов сохранить хорошее отношение. Нам хватило сил это всё дело как бы сделать так, чтобы не вызвать никаких там кривотолков и так далее, скандалов даже в прессе. И как вы видели, всё прошло достаточно безобидно. Ну, это жизнь, всякое бывает. Главное - честно понять, что ты хочешь. И вот мы просто в один момент сели и сказали. Мы родные друг другу люди, но тут что-то уже не то…».

Напомним, что ранее причиной расставания знаменитой пары называли отношения на расстоянии.

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