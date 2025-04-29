Найдены мошенники, выдававшие себя за Айнишан Гулиеву - ФОТО

В середине апреля стало известно о том, что неизвестный злоумышленник получил доступ к аккаунту блогера-миллионника Айнишан Гулиевой в мессенджере Telegram и от её имени начал рассылать сообщения с просьбами о финансовой помощи.

Получателями стали родные и близкие девушки, в том числе её мать - заслуженная артистка Айбениз Гашимова, которая перечислила мошеннику определенную сумму, после чего блогер обратилась с заявлением в правоохранительные органы, о чем ранее рассказала в Instagram Stories.

Сегодня Айнишан Гулиева сообщила о том, что полиция раскрыла группу воров, совершивших мошенничество, используя ее имя: «Сегодня нам вернули наши деньги. Выражаю глубокую благодарность азербайджанской полиции, особенно 28-му отделению полиции Ясамальского района и Неджми Ализаде».