В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на май.

В мае температура воздуха на территории страны постепенно повышается, но в последние годы погодные условия в мае становятся более переменчивыми по сравнению с предыдущими годами.

Согласно сезону, в течение мая чередование тёплых и холодных атмосферных фронтов на территории Азербайджана вызывает колебания температуры и давления. Ожидается, что в этом году средняя месячная температура в мае будет близка к климатической норме, а в некоторых районах - немного выше. Количество осадков за месяц, как предполагается, в большинстве регионов будет близким к норме, а в отдельных районах - немного выше нормы.

В первые дни мая на большей части территории страны ожидается стабильная и преимущественно без осадков погода, однако в дневное время в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя месячная температура воздуха в мае ожидается на уровне 18-20 градусов тепла, что близко к климатической норме или немного выше неё. Температура воздуха ночью составит 15–20 градусов тепла, днём - 22–27 градусов, в отдельные дни возможны повышения до 30-35 градусов. Количество осадков за месяц предполагается близким к климатической норме, в некоторых местах - немного выше нормы, равной 18–21 мм.

В городе Нахчыван, а также в Джульфинском, Ордубадском, Садаракском, Шахбузском и Шарурском районах средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 18–22 градусов тепла, что также соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура составит 13–18 градусов, днём - 23–28 градусов, в отдельные дни возможно повышение до 32–37 градусов. Количество осадков, как ожидается, будет близким к норме, в отдельных районах - немного выше нормы, равной 33–62 мм.

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесане и Гядабее средняя месячная температура воздуха в мае ожидается на уровне 13-16 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днём – 15-20 градусов, в отдельные дни возможны повышения до 23-28 градусов. Количество осадков в пределах нормы, равной 68–122 мм.

В Восточном Зангезуре - в Джебраильском, Кяльбаджарском, Губадлинском, Лачинском и Зангиланском районах - средняя месячная температура воздуха в мае ожидается в пределах 14–17 градусов тепла, что также близко к климатической норме. Ночью температура составит 7–12 градусов, днём — 16–21 градус, в отдельные дни возможно повышение до 25–30 градусов. Количество осадков прогнозируется на уровне климатической нормы, равной 52–103 мм.

В Гяндже, Газахском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском, Джейранчёльском, Тертерском и Физулинском районах средняя месячная температура воздуха в мае ожидается в пределах 18-21 градуса тепла, что близко к климатической норме или немного выше неё. Ночью температура составит 13-18 градусов, днём – 23-28 градусов, в отдельные дни возможны повышения до 30-35 градусов. Количество осадков прогнозируется на уровне климатической нормы, равной 43–67 мм.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах средняя месячная температура воздуха в мае ожидается в пределах 17-20 градусов тепла, что близко к климатической норме или немного выше неё. Ночью температура составит 12-17 градусов, днём – 20-25 градусов, в отдельные дни возможно повышение до 29-34 градусов. В горных районах ночью температура будет на уровне 8-13 градусов тепла, днём – 13-18 градусов. Количество осадков прогнозируется на уровне климатической нормы, в некоторых районах - немного выше нормы, равной 26–166 мм.

В Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зардабском, Сальянском и Нефтчалинском районах средняя месячная температура воздуха в мае ожидается в пределах 19-22 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура составит 15-20 градусов, днём – 27-32 градуса, в отдельные дни возможно повышение до 34-36 градусов. Количество осадков прогнозируется на уровне климатической нормы, в некоторых районах - немного выше нормы, равной 26-62 мм.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском и Джалилабадском районах средняя месячная температура воздуха в мае ожидается в пределах 16-19 градусов тепла, что близко к климатической норме или немного выше неё. Ночью температура составит 12-17 градусов, днём – 23-28 градусов, в отдельные дни возможно повышение до 32 градусов. Количество осадков прогнозируется на уровне климатической нормы, равной 41–72 мм.

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