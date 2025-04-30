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Успешно прооперирован Рустам Иманзаде: «Восстановлюсь и вернусь в спорт» - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:12 - Сегодня
Успешно прооперирован Рустам Иманзаде: «Восстановлюсь и вернусь в спорт» - ФОТО

Девять лет назад Рустам Иманзаде считался одним из самых перспективных тяжелоатлетов мира. Чемпион Европы, рекордсмен, представитель национальной сборной - его карьера стремительно набирала обороты.

Однако в 2014 году на молодежном чемпионате Европы в Лимасоле (Кипр) всё изменилось: во время выступления штанга весом 148 кг упала ему на спину. Полученная травма позвоночника оказалась критической - с тех пор спортсмен лишён возможности ходить.

Несмотря на серьёзные последствия травмы, Рустам Иманзаде не утратил жизнелюбия и оптимизма - он остаётся бодрым и позитивным, не теряя веры в себя и надеясь, что однажды сможет вернуться в большой спорт, и похоже, что этот день наступит совсем скоро.

Спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram о том, что ему была проведена операция в Австрии, отметив в публикации следующее: «Никогда не отказывался от своих желаний и мечты. Что бы ни говорили, сколько бы преград ни возникало на моём пути, я всегда двигался вперёд с верой в себя, осознавая внутреннюю силу. Никогда не терял уверенности в себе, наоборот будто заранее ощущая все будущие успехи, я шагал вперёд с решимостью. Сбылась мечта, ради которой я не сдавался и осуществления которой долго ждал. Операция, к которой я шёл годами, прошла успешно».

По словам Р.Иманзаде, он в очередной раз доказал себе и другим, что «ещё ничего не закончено»: «Перед операцией врачи на осмотре сказали мне: «Это невероятно, такой прогресс поразителен. У тебя всё получится. Просто не останавливайся». Это были одни из самых вдохновляющих слов, которые я когда-либо слышал. Именно с их силой я и вошёл в операционную. Впереди ещё большая ответственность и новые вершины. Я объединю свою волю и дух, чтобы продолжать борьбу. Чтобы полностью осуществить свои мечты, я восстановлюсь и вернусь в спорт».

Спортсмен подчеркивает, что его ждёт долгий процесс восстановления: «Сделаю всё возможное, чтобы снова встать на ноги, строго следуя рекомендациям врачей. Уверен, что не пройду этот путь в одиночку - мы пройдём его вместе со всеми, кто меня поддерживает. Искренне благодарен министерству молодежи и спорта, а также всем друзьям и близким, чьих имён не называю, но кто всегда в моём сердце и кто придаёт мне силы. Лучшие дни впереди!»

Интервью 1news.az c Р.Иманзаде доступно по ссылке.

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Состоялась презентация документального фильма «Еще не конец. Рустам Иманзаде»

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