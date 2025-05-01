Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 2 мая.

Ожидается переменная облачность в Баку и на Абшеронском полуострове, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Умеренный юго-западный ветер днём местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 11–14° тепла, днём - 17–22° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 757 мм. Относительная влажность воздуха ночью будет 70-80%, днём - 60–65%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако днём в горных районах, а вечером - в некоторых северных и западных районах временами пройдут дожди, возможны грозы. В отдельных местах ожидаются кратковременные ливни и град. Местами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8–13° тепла, днём 18–23° тепла, в горах ночью 3–7° тепла, днём 10–15° тепла.

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