Весенняя дипломатия: почему Баку становится точкой пересечения интересов

Вторая половина весны во внешнеполитической жизни Азербайджана обещает быть горячей.

География стран, руководители которых уже посетили и пока готовятся совершить визиты в Азербайджан, наводит на мысль о практической вовлеченности Баку в процесс глобального миротворчества. Ибо это лидеры, мягко говоря, недружественно настроенных друг к другу государств. Тот факт, что точкой их схождения является Баку, одновременно демонстрирует сбалансированность азербайджанской внешней политики.

Знаковым событием этой недели стал официальный визит в Азербайджан президента Ирана Масуда Пезешкиана. Визит стал важным шагом в углублении связей между Баку и Тегераном и открыл новую страницу во взаимоотношениях двух исторически, этнически и религиозно родственных народов. При президентстве Пезешкиана, реформатора с относительно, насколько это возможно в иранских реалиях, либеральными взглядами, Тегеран серьезно пересматривает отношения с соседями, делая основной упор на снижение политической напряженности и наращивание экономического сотрудничества. Повестка его переговоров в Баку включала обсуждение путей увеличения товарооборота, сотрудничества в энергетической сфере и по транспортному коридору Север-Юг.

Из политических вопросов стороны обсудили взаимодействие Баку и Тегерана в рамках международных организаций и выступили в поддержку решения региональных проблем самими странами региона, в связи с чем подчеркнута важность формата сотрудничества «3+3». Но все перечисленное - это то, что известно из официальных источников. Часто у переговоров есть и закрытая часть, на которой сторонами обсуждаются более чувствительные и беспокоящие их моменты. К примеру, с приходом Дональда Трампа в Белый дом США в тандеме с дружественным Азербайджану Израилем оказывают мощное давление на Иран из-за его ядерной программы. США и Израиль заявляют о своей решимости любыми путями, будь то переговорами или войной, покончить с исходящей от Ирана «ядерной угрозой».

И в этом свете обращает на себя внимание предстоящий уже на следующей неделе, то есть почти через неделю после посещения Баку Масудом Пезешкианом, визит в Азербайджан премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Возможно, визиты подряд с коротким временным интервалом лидеров двух враждебных друг к другу государств в Азербайджан – просто совпадение. Но не исключено, что Баку в данном случае выступает посредником между ними, прилагая усилия к недопущению в регионе нового вооруженного противостояния.

Еще одним доводом в пользу мнения о том, что Азербайджан взял на себя роль примирительной площадки, является тот факт, что после Нетаньяху, в этом же месяце Баку посетит Реджеп Тайип Эрдоган, президент братской Турции, у которой с Израилем тоже все плохо. Причем не впервые. В первый раз турецко-израильские отношения обострились в 2010 году, когда спецназ Израиля перехватил гуманитарный конвой турецких судов, пытавшихся прорвать израильскую блокаду сектора Газа. В результате международных усилий, приложенных в том числе Азербайджаном, отношения этих двух стран впоследствии удалось нормализовать. Нынешняя же конфронтация произошла на почве войны Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС в том же секторе Газа, переживающем из-за боевых действий гуманитарный кризис. Не служит примирению этих стран также захват Израилем под свою буферную зону некоторой территории Сирии. Также Израиль начал наносить удары по подразделениям сил безопасности установившейся в Сирии протурецкой власти.

У Азербайджана, разумеется, подобная эскалация по соседству, между дружественными ему государствами не может не вызывать беспокойство.

По поводу напряженности между Турцией и Израилем недавно высказался и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который раскрыл некоторые детали посредничества Баку. Отметив, что «с Турцией мы союзники», он добавил, что «Израиль также является дружественной страной для Азербайджана, и на протяжении многих лет эта взаимная дружба демонстрировалась в трудные для нас обоих времена, поэтому, конечно, эта напряженность между двумя странами вызывает у нас тревогу и беспокойство».

«И поскольку это уже известно, хотя мы сами никогда не предавали это огласке, но это уже довольно широко распространяется, именно Азербайджан в определенной степени способствовал первому успешному примирению между Турцией и Израилем. Поскольку происходящее сейчас между двумя этими странами — это не первый кризис. Он по счету второй в обозримом прошлом. Во время первого кризиса мы сыграли активную роль, пытаясь сблизить страны. Да, это был не только Азербайджан. Но я бы сказал, что Азербайджан был номером один в этом процессе. Опять же, все происходило за кулисами. Мы никогда не предавали это огласке. Мы никогда не пытались ставить это себе в заслугу. Нашим единственным желанием было помочь нашему союзнику и брату Турции и нашему другу Израилю восстановить их отношения. И как вы, вероятно, знаете, были также видимые признаки этой нормализации, такие как визит президента Израиля господина Герцога в Турцию и встреча с президентом Эрдоганом, а также встреча президента Эрдогана и премьер-министра Нетаньяху в Нью-Йорке. Это было два года назад. Так что теперь мы сталкиваемся с так называемым дежавю.

Мы знаем алгоритм действий, и я могу вас заверить, что мы не жалеем сил, чтобы попытаться быть полезными. Вероятно, на данном этапе говорить что-то большее будет некорректно, потому что, опять же, это отношения между двумя странами, и им решать, в какой степени они хотят предать гласности любой процесс, который происходит между нами, если это вообще когда-либо будет. Опять же, во время первого раунда нормализации мы хранили полное молчание. Мы работали за кулисами. Так что вы можете себе представить, что мы делаем то же самое сейчас, и мы надеемся, что процесс приведет к нормализации. Всегда плохо, когда у твоих друзей плохие отношения. Это плохо для них. Это плохо для нас и плохо для всего мира. Потому что я думаю, что, несмотря на обоснованные опасения и на довольно высокий уровень недоверия, все же можно найти основания для нормализации и сферы взаимного интереса. Поэтому процесс, на мой взгляд, не должен останавливаться. И Азербайджан делает все возможное, чтобы способствовать этому процессу», — подчеркнул Ильхам Алиев.

В нынешние времена, когда большинство государств региона делают ставку на альянсы, основанные на идеологии, Азербайджан строит политику на прагматизме, геоэкономике и реальном политическом весе. Секрет его дипломатического успеха, как показывает вся логика визитов лидеров Ирана, Израиля и Турции, кроется в трех составляющих. Во-первых, это репутация надежного партнера, умеющего разделять экономику и дипломатию от идеологических противоречий. Во-вторых, это уникальное геополитическое положение Баку — на перекрестке интересов Востока и Запада, между Ираном, Турцией и Израилем. В-третьих — это политическая воля руководства Азербайджана играть активную роль в региональных процессах.

Подтверждением этого курса является и все более усиливающееся значение инициированного Азербайджаном формата «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия, Турция, Иран), в котором Баку занимает одну из центральных позиций. Азербайджан воспринимается как страна, готовая брать на себя решение организационных, политических и даже психологических вопросов диалога. Это особенно ценно в ситуации, когда большинство региональных игроков пребывают в состоянии острой конфронтации друг с другом.

На этом фоне становится понятно, что Азербайджан уже не просто региональный энергетический и транспортный хаб. Он становится интеллектуальным и дипломатическим центром Южного Кавказа и Ближнего Востока, к которому прислушиваются и который способен влиять на ход событий. Прямые каналы связи с Ираном, Израилем и Турцией дают Азербайджану возможность быть связующим звеном между ними, особенно в периоды обострений.

Причем эта роль выходит далеко за рамки только израильско-турецкого или ирано-израильского трека. Азербайджан становится все более востребованной стороной и в вопросах, связанных с регионами Центральной Азии, Черного моря, а также с международной энергетической безопасностью, особенно в контексте трансформации глобального рынка после украинского кризиса и санкций против России.

Таким образом, серия визитов лидеров Ирана, Израиля и Турции в Азербайджан на фоне сложной региональной обстановки указывает на то, что Баку играет всё более заметную роль в ближневосточной дипломатии. Азербайджан не делает громких заявлений о посредничестве, но факт того, что его выбирают в качестве места для обсуждения сложных вопросов, свидетельствует о признании его политической значимости и способности выстраивать рабочие каналы общения.

Это не превращает Азербайджан в центр урегулирования всех ближневосточных конфликтов, но делает его страной, с которой считаются и к которой прислушиваются. В условиях, когда многие диалоговые форматы исчерпали себя, способность Азербайджана поддерживать связи с разными сторонами приобретает практическую ценность. И, скорее всего, подобная роль Баку будет только укрепляться, по мере того как растёт его авторитет и дипломатический вес в регионе.

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему "Интеграция Азербайджанской Республики в мировое сообщество, развитие сотрудничества со странами региона и другими государствами, международными организациями".