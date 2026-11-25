Подписывать мирный договор, держа за спиной конституцию с территориальными претензиями к соседу - это высший пилотаж политического лицемерия, который в среде армянской политической оппозиции упорно пытаются выдать за защиту национальных интересов.

При этом пока не очень понятно, то ли эти политики себя считают очень умными в способности пропихнуть свой сценарий «мира», то ли азербайджанскую сторону они считают готовой повестись на их этот самый сценарий. Неясно…

Как только 23 ноября правительство Армении обнародовало проект нового основного закона, местный политический террариум пришел в движение. Причина истерики на поверхности. Из преамбулы документа наконец-то убрали ссылку на Декларацию о независимости от 23 августа 1990 года, ту самую, где черным по белому закреплено постановление о «воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». По сути, из основного закона наконец убрали юридический капкан. Пока в преамбуле сохранялась ссылка на Декларацию 1990 года, любой мирный договор оставался филькиной грамотой. В Армении, как и в любой стране, конституция стоит выше международных соглашений. Это значит, что если завтра в Ереване сменится власть, новые руководители смогут в любой момент отменить мирный договор через Конституционный суд, сославшись на то, что он противоречит преамбуле. Именно эту лазейку для будущей войны и прикрывает новый проект.

Для любого вменяемого человека ответ на простейший вопрос очевиден. Нормально ли заключать мир со страной и при этом оставлять в собственной конституции юридическую претензию на ее территорию? Пошла бы сама Армения на мир с Азербайджаном, если бы в азербайджанской конституции красовалась отсылка к декларации, объявляющей Зангезур или сам Ереван неотъемлемой частью Азербайджана? Вопрос риторический. В Ереване при таком раскладе подняли бы вой до небес на всех международных площадках от Москвы до Вашингтона. В международных отношениях действует простое правило взаимности. Нельзя требовать от соседа уважать твои границы и одновременно прописывать в своей конституции претензии на его землю. В Ереване этот базовый принцип почему-то понимают только в одну сторону. Стоило бы в азербайджанской конституции появиться хоть намеку на притязания на территорию Армении, армянские политики первыми объявили бы мир невозможным. Но когда точно такие же требования справедливо предъявляют им самим, у местных реваншистов мгновенно отключается здравый смысл.

Правовая шизофрения как национальная идея

Вся политическая конструкция, за которую сегодня мертвой хваткой держатся противники конституционной реформы, строится на удивительном юридическом фокусе. Оппозиция требует от властей гарантировать безопасность страны, но категорически отказывается убирать из главного документа государства правовую базу для новой войны. По их логике, Азербайджан обязан поверить на слово нынешнему правительству в Ереване, закрыв глаза на то, что завтра к власти в Армении могут прийти те самые «патриоты», которые, опираясь на действующую конституцию, объявят любой мирный договор противоречащим основному закону.

Сам премьер-министр Никол Пашинян, оказавшись под давлением реальности и необратимых геополитических перемен в регионе, вынужден был признать очевидное. Комментируя необходимость реформы, он охарактеризовал действующий основной закон как «конституцию олигархии и коррумпированной судебной системы», подчеркнув, что новый документ нужен для институционального закрепления суверенитета и создания базы для долгосрочного мира. Можно как угодно относиться к непоследовательности самого Пашиняна, но в данном случае он констатирует медицинский факт. Невозможно построить мирное будущее на фундаменте, залитом бетоном территориального реваншизма.

Однако для армянской оппозиции справедливый мир - это страшный сон, в котором у них отбирают привычную кормушку и единственный понятный им политический капитал. Тридцать с лишним лет они продавали собственному обществу миф об исключительности, за счет которого удерживали власть, грабили страну и консервировали конфликт. Теперь, когда этот миф рухнул под тяжестью реальности, единственное, что они могут предложить стране - это вернуться в ту же самую воронку, из которой Армения едва начала выбираться.

Хор обиженных и ультиматумы из-за решетки

Реакция противников реформы на публикацию проекта оказалась настолько предсказуемой, что ее можно было писать под копирку еще за неделю до 23 ноября. Свыше десяти оппозиционных партий разродились совместным пафосным заявлением, в котором попытались выдать собственное нежелание признавать международно признанные границы за борьбу с диктатурой. «Опубликованный властями проект Конституции свидетельствует о том, что мы имеем дело не только с принуждением со стороны иностранного государства, но и с концентрацией власти и укреплением авторитарной системы управления внутри страны», - гласит этот коллективный манифест. Авторы текста на полном серьезе рассуждают о демонтаже системы сдержек и противовесов, хотя за десятилетия своего правления сами превратили эти сдержки и противовесы в декоративную ширму для кланового правления.

Особенно колоритно на этом фоне прозвучал голос лидера партии «Сильная Армения» российско-армянского олигарха Самвела Карапетяна.

Находясь в следственном изоляторе, он передал оттуда пламенное воззвание, под которым с готовностью подписались еще 13 политических структур. «Алиевская конституция не будет принята в Армении», - безапелляционно отрезал Карапетян, обвинив руководство страны в попытке навязать обществу документ, якобы продиктованный извне. В этом коротком лозунге вся суть их политической программы. Любой шаг к здравому смыслу, любое приведение законодательства в соответствие с нормами Устава ООН автоматически объявляется «капитуляцией» и «диктатом Баку». О том, что сохранение территориальных претензий в конституции делает Армению государством-изгоем в глазах международного права, сидельцы и их группы поддержки предпочитают тактично умалчивать.

Парламентская оппозиция подхватила эту эстафету с энтузиазмом людей, которым терять уже нечего, кроме депутатских мандатов. Секретарь фракции «Сильная Армения» Тигран Абрамян поспешил отчитаться, что все 29 депутатов его фракции единогласно выступают против принятия нового Основного закона, усматривая в нем выполнение требований Азербайджана. Его коллега по фракции Лиана Манукян пошла еще дальше и гордо объявила, что их политическая сила отказывается даже от содержательного обсуждения текста документа, поскольку категорически не приемлет исключение ссылки на Декларацию о независимости. Удивительная тактика для законодателей - не читать, не обсуждать, не вносить правок, а просто встать в позу и бойкотировать реальность. Не остался в стороне и депутат кочаряновской фракции «Армения» Артур Хачатрян, который привычно исключил любые переговоры с премьер-министром по поводу конституционных изменений и в тысячный раз потребовал отставки Никола Пашиняна. Меняются даты в календаре, меняются геополитические расклады, но пластинка у армянских реваншистов заела намертво.

Политические лунатики на краю пропасти

Самое поразительное в этой ситуации - полная оторванность оппозиционных стратегов от реального положения дел. Они ведут себя так, словно на дворе не конец 2026 года, а начало девяностых, когда можно было безнаказанно перекраивать границы, прикрываясь демагогией о «самоопределении» и надеясь на заступничество внешних покровителей. Но мир изменился, а на Южном Кавказе сложилась новая реальность, в которой территориальная целостность государств защищена не бумажными резолюциями, а реальным балансом сил.

Защищая ссылку на Декларацию о независимости 1990 года, армянская оппозиция фактически расписывается в том, что не признает суверенитет и границы Азербайджана. Они хотят оставить в Конституции юридическую зацепку, которая позволит при первом же удобном случае снова поднять вопрос о пересмотре итогов войны. Это классический реваншизм в чистом виде, слегка припудренный рассуждениями о демократии, суверенитете и исторической памяти.

Но за чей счет банкет? Лидеры оппозиционных партий, олигархи и бывшие чиновники, раздающие гневные интервью из теплых кабинетов или тюремных камер, меньше всего рискуют собой. Если им удастся сорвать конституционную реформу и похоронить мирный договор, расплачиваться за этот политический авантюризм придется рядовым гражданам Армении. Тем самым людям, которым вместо нормальных дорог, открытых границ, торговли и инвестиций снова предложат затянуть пояса, жить в осажденной крепости и готовить своих детей к очередному бессмысленному кровопролитию ради чужих политических амбиций.

Цена упрямства

Отказ от мирной повестки ради сохранения реваншистских иллюзий в конституции загоняет Армению в глухой исторический тупик. В то время как власти Армении говорят о логистических хабах и интеграции в глобальные транспортные коридоры, армянская оппозиция предлагает стране вечную роль геополитического тупика. Страны, которая сама себя заперла в клетке собственных комплексов и юридических анахронизмов.

Ирония судьбы заключается в том, что даже самые ярые критики проекта новой конституции должны понимать бесперспективность своего курса. У Армении нет ни демографических, ни экономических, ни военных ресурсов для того, чтобы когда-либо реализовать на практике те претензии, которые зашиты в преамбуле действующего основного закона. Все их громкие заявления о «недопустимости уступок» - это игра на публику, дешевый популизм, рассчитанный на самую радикальную и некритичную часть электората. Но в политике за популизм приходится платить по-настоящему.

Если армянское общество позволит реваншистам снова взять верх и заблокировать принятие новой конституции, оно своими руками поставит крест на перспективах устойчивого мира. Инвестировать в страну, чей основной закон оставляет открытой дверь для войны с соседом, будут не так охотно. Ни о каком полноценном разблокировании коммуникаций и нормализации отношений в регионе в этом случае не может быть и речи. Армения останется один на один со своими неразрешенными проблемами, экономическим застоем и постоянным страхом перед завтрашним днем.

Попытки оппозиции втянуть страну обратно в пучину реваншизма - это не защита государственности, как они пытаются это представить. Это медленное политическое самоубийство. История уже не раз доказывала, что государства, которые живут прошлым и отказываются признавать реальность, неизбежно теряют будущее. И сегодня у Армении остался, пожалуй, последний шанс доказать, что она способна извлекать уроки из собственных ошибок, а не ходить по кругу за поводырями, которые уже однажды привели ее к катастрофе.