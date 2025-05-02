Дизайнера Риккардо Тиши обвинили в сексуальном насилии

29 апреля в Нью-Йорке был подан иск против известного итальянского дизайнера Риккардо Тиши.

35-летний Патрик Купер утверждает, что в июне 2024 года дизайнер подмешал ему наркотик в напиток, после чего вывез его в свой дом, где якобы удерживал против воли и подверг сексуальному насилию, сообщает 1news.az со ссылкой на People.

Согласно судебным документам, П.Купер обвиняет 50-летнего Р.Тиши в нанесении побоев, незаконном лишении свободы, преднамеренном причинении эмоционального вреда и в совершении преступления, подпадающего под закон штата Нью-Йорк о насилии на почве гендера, в иске также указано требование компенсировать материальный и моральный ущерб.

Инцидент, как утверждается, произошёл в конце июня 2024 года в ресторане, расположенном в Гарлеме. Купер утверждает, что дизайнер не предупреждал его о наркотике в напитке и не получал согласия на его употребление - после потери сознания, по словам истца, он очнулся обнажённым рядом с Р.Тиши и не помнил произошедшего.

Представитель Р.Тиши в ответ на обвинения заявил в комментарии People следующее: «Эти обвинения категорически не соответствуют действительности. Риккардо рассчитывает доказать свою невиновность в рамках закона и очистить своё имя от ложных и злонамеренных заявлений».

В свою очередь в Нью-Йоркской полиции отказались от комментариев, отметив, что «всерьёз относятся к делам о сексуальных преступлениях и призывают всех пострадавших обращаться с заявлениями для начала полноценного расследования».

Отметим, что на сегодняшний день, Риккардо Тиши не занимает официальную должность в каком-либо модном доме. После ухода с поста креативного директора Burberry в сентябре 2022 года, он сосредоточился на независимых проектах и личных инициативах.

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