Еще трое мужчин выдвинули против Пи Дидди новые обвинения в сексуальном насилии

Всемирно известный рэпер Пи Дидди был арестован в середине сентября в Нью-Йорке в рамках продолжающегося уголовного расследования, связанного с обвинениями в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Три новых иска были поданы против Пи Дидди по обвинению в изнасиловании – в документах, представленных в Верховный суд штата Нью-Йорк, говорится, что преступления произошли в период с 2019 по 2022 год, и, как и в предыдущих случаях, рэпер якобы предварительно накачал жертв наркотиками, сообщает NBC News.

Издание сообщает, что все потерпевшие - мужчины. Один из истцов работал с 55-летним Комбсом на протяжении долгого времени. Он утверждает, что рэпер изнасиловал его в нью-йоркском отеле после деловой встречи, при этом предложив напиток с неизвестным содержимым.

Жертвы требуют компенсации, однако их имена не раскрываются из-за угрозы мести.

«Они опасаются, что кто-то, связанный с Пи Дидди или нанятый им может расправиться с ними ночью», - заявляет адвокат потерпевших Томас Джуффра.

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