Дуэт Rauf & Faik в Баку – ВИДЕО

Дуэт братьев-двойняшек Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзоевы), известных по абсолютному хиту «Детство», прилетел в столицу Азербайджана.

Музыканты гуляют по городу и делятся снимками Баку в Stories в соцсетях - судя по всему, визит артистов не связан с выступлением: никаких анонсов концертов в столице Азербайджана не было.

Недавно Rauf & Faik завершили масштабный тур по Китаю, где их выступления в серии городов собрало десятки тысяч зрителей, подтвердив международную популярность дуэта - возможно, визит в Баку связан с отдыхом после насыщенного гастрольного графика.

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