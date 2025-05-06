HammAli: «Сегодня мне хочется делать музыку для «подумать, поразмышлять» - ВИДЕО

В середине марта 2025 года стало известно о том, что лауреаты множества музыкальных премий группа HammAli & Navai прекращает свое существования и даст два прощальных концерта в мае текущего года в Москве и Санкт-Петербурге.

В преддверии концертов рэпер HammAli уже успел выпустить сольный альбом, вдохновленный творчеством легендарного советского рок-музыканта Виктора Цоя, а 6 мая на всех электронных музыкальных платформах вышла его новая песня «Живу в первый раз».

«На сегодняшний день мне хочется делать музыку для «подумать, поразмышлять». Эта песня напоминание. Погружаясь в рутину и жизненную суету, в погоне за успешным успехом, мы часто забываем о важности сегодняшнего дня. Жизнь штука не простая, но в этом вся суть», - рассказывает о новом треке на своих страницах в социальных сетях HammAli.

Музыкант также отмечает, что «нам остается достойно принимать жизненные вызовы и наслаждаться каждым моментом, ведь мы никогда не знаем, что может произойти дальше».

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