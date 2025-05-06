Арестован рэпер Lvbel C5, известный по треку «Havhavhav»

Турецкий рэпер Сулейман Бурак Бодур, выступающий под псевдонимом Lvbel C5, арестован по обвинению в пропаганде употребления наркотических веществ.

Рэпера, прославившегося благодаря хиту «Havhavhav», задержали после того, как в его текстах усмотрели призывы к употреблению запрещённых веществ, сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ.

После проведения следственных действий в полиции, рэпера доставили в суд, где он был заключён под стражу по тому же обвинению – музыканту грозит более пяти лет тюрьмы.

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