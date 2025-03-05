В Турции начато расследование в отношении рэперши Аси Ализаде

В Турции начато расследование в отношении исполнителей рэпа Аси Ализаде, LvbelC5 и Akdo, выпустивших в конце февраля скандальный видеоклип на трек под названием «Kahpe».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Haberturk.com – отмечается, что клип вызвал негативную реакцию в обществе и подвергся критике из-за текстов песни и откровенных сцен, в связи с чем и было начато официальное расследование.

Турецкое издание отмечает, что совместная работа рэперов привлекла внимание в соцсетях сразу после выхода, однако песня и клип вызвали возмущение, став объектом критики за несоответствие общественной морали и плохого влияния.

Подчеркивается, что особенно обсуждаемой и критикуемой в соцсетях стала строчка «Namusumu unuttum mahallede» в исполнении А.Ализаде.

Напомним, что ранее рэперша уже сталкивалась с проблемами с законом в Турции, где она была задержана за пропаганду наркотиков в своих песнях, после чего была депортирована из страны.

*По этическим соображениям не делимся в новости указанным выше клипом.

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