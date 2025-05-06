Met Gala 2025: Николь Шерзингер, Сабрина Карпентер, Деми Мур и другие на балу Института костюма – ФОТО

Met Gala - главное мировое модное событие года, ежегодный благотворительный бал в пользу Института костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке.

Основан он в 1948 году, с 1995 года курируется Анной Винтур, главным редактором американского Vogue. Каждый год бал открывает новую выставку и проходит по определённой теме, которую звёзды интерпретируют через моду. Met Gala славится экстравагантными образами, присутствием самых влиятельных фигур в мире моды, кино и музыки и закрытым характером - попасть туда можно только по личному приглашению.

Тема Met Gala 2025 - «Superfine: Tailoring Black Style», что можно перевести как «Высокое искусство: Искусство пошива в чёрной моде». Эта тема посвящена «черному денди» - культурному и модному движению, которое сочетает изысканный стиль с выражением идентичности и сопротивлением. Выставка в Институте костюма исследует влияние дендизма на моду и культуру афро-диаспоры, начиная с XIX века и до наших дней.

Дресс-кодом прошедшего 5 мая вечера стал «Tailored for You» (Сшито для тебя) - поощрял гостей к персонализированной интерпретации темы через костюмы и аксессуары, подчеркивая индивидуальность и наследие; это всего второй раз в истории Met Gala, когда акцент сделан на мужской моде.

Сопредседателями мероприятия стали Колман Доминго, Льюис Хэмилтон, Фаррелл Уильямс и A$AP Rocky, который, появился на красной дорожке вместе с Рианной, подтвердившей свою третью беременность.

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue, Jamie McCarthy/Getty Images, Dia Dipasupil/Getty Images, John Shearer / Contributor / Getty Images, David Fisher/Shutterstock, John Shearer/WireImage, Michael Loccisano/GA / Contributor / Getty Images