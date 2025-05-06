Рианна станет мамой в третий раз – ФОТО

Слухи оказались правдой – всемирно известная барбадосская певица Рианна официально подтвердила, что снова беременна.

Певица появилась на одном из самых масштабных событий в мире моды - благотворительном балу Института костюма Met Gala в образе, подчёркивающем её округлившийся живот - тем самым она эффектно объявила о своей третьей беременности. Напомним, что о второй беременности певица объявила во время выступления Super Bowl-2023.

Это третий ребёнок для Рианны и рэпера A$AP Rocky, с которым они вместе с 2020 года. Пара уже воспитывает двух сыновей - Рзу и Риота. Артисты не скрывают, что семья для них - абсолютный приоритет; Рианна не раз в интервью говорила, что материнство изменило её жизнь, а A$AP Rocky называет детей «нашим наследием».

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue