Селин Дион обратилась к участникам конкурса «Евровидение-2025» - ВИДЕО

Всемирно известная канадская певица Селин Дион записала видеообращение к участникам «Евровидения», продемонстрированное в ходе первого полуфинала конкурса, который прошел 13 мая в швейцарском Базеле.

Напомним, что именно за Швейцарию Селин Дион выступала в 1988 году, когда одержала победу в конкурсе и начала путь к мировой славе.

«Я бы больше всего на свете хотела быть с вами сейчас в Базеле - Швейцария навсегда останется особым местом в моем сердце. Это - страна, которая в меня поверила и дала шанс стать частью чего-то невероятного. Победа в песенном конкурсе «Евровидение» в Швейцарии в 1988 году стала для меня очень трогательным моментом», - отметила Дион в своем видеообращении.

Певица выразила бесконечную благодарность всем за поддержку, подчеркнув, что особенно это ценит сегодня, спустя 37 лет с момента своей победы на «Евровидении»: «Так прекрасно и трогательно видеть, как Швейцария снова побеждает и принимает у себя этот невероятный праздник. Музыка нас объединяет - не только сегодня вечером и не только в этот особенный момент. Она - наша сила, наша опора и поддержка в трудные времена».

Сразу после обращения С.Дион участники «Евровидения» прошлых лет исполнили песню «Ne partez pas sans moi», с которой она победила в конкурсе 1988 года.

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