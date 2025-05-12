Селин Дион может выступить на «Евровидении-2025» - ВИДЕО

Победа на «Евровидении» в 1988 году сделала Селин Дион звездой далеко за пределами франкоязычного мира - тогда молодая канадская певица представляла Швейцарию и именно с этого начался ее путь к мировой славе.

13 мая в швейцарском городе Базель стартует первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025», и телезрители с нетерпением ждут появления Селин Дион на сцене в Базеле - по данным швейцарского издания Blick, обсуждается участие певицы в финальном шоу 17 мая.

Представители артистки уже несколько недель ведут переговоры с EBU и главное условие - Селин Дион может отказаться от выступления в любой момент. После диагноза, поставленного в 2022 году - синдрома мышечной скованности - ее сценическая активность зависит от самочувствия: редкое заболевание вызывает болезненные спазмы и ограничивает подвижность.

Отмечается, что в Базеле уже прошли репетиции с оркестром, где вместо Дион был статист.

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