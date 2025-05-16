Несрин Джавадзаде в Баку - ФОТО

Актриса Несрин Джавадзаде прилетела в столицу Азербайджана – в родной для нее город Баку.

О визите звезда сообщила в своем Instagram Stories, поделившись кадрами из аэропорта. Повод для приезда - Бакинская неделя моды (Baku Fashion Week), где Несрин выступает в статусе специальной гостьи.

Пока актриса не раскрывает деталей своего участия, но, по слухам, ее можно будет увидеть не только среди гостей, но и на подиуме - не исключено, что Несрин станет сюрпризом одного из показов.

Отметим, что Несрин Джавадзаде – признанная звезда турецкого арт-хауса, дважды лауреат престижной кинематографической премии «Золотой апельсин», одна из знаковых фигур современного турецкого интеллектуального кино, которая сравнительно недавно начала сниматься и в популярных телесериалах.

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