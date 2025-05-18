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Папа Римский Лев XIV принял символы папской власти - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:55 - Сегодня
Папа Римский Лев XIV принял символы папской власти - ОБНОВЛЕНО

Папа Римский Лев XIV получил символы папской власти - "перстень рыбака" и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами).

Этот древний ритуал ознаменовал официальное начало понтификата 267-го Папы Римского.

Саму инаугурационную мессу, которая завершится папской проповедью, молитвой "Царице небесной" и благословением, возглавляет Лев XIV. На площади присутствуют многочисленные верующие, а также более 150 делегаций иностранных государств, представители монарших домов и религиозных конфессий. В частности, помимо христианских конфессий представлены мусульмане, иудеи, индуисты, буддисты, уточнили в службе печати Святого престола.

Нынешнему понтифику, которому 14 сентября исполнится 70 лет, прочат долгий понтификат. Как он уже сам заявил, в центре его понтификата будут вопросы социальной справедливости на фоне цифровой революции и стремление к урегулированию конфликтов.

13:10

Инаугурационная месса понтификата Папы Римского Льва XIV началась в Ватикане.

Прямая трансляция ведется разными каналами, включая портал Vatican News.

Перед началом ритуала, который начался в крипте собора Святого Петра у могилы первого Папы, наместника Христа на Земле, Лев XIV проехал на открытом автомобиле ("папамобиле") марки "Мерседес" по площади Святого Петра и близлежащей улице Кончилиационе. Тысячи верующих и туристов собрались в зоне Ватикана. По ожиданиям римских властей, которые обеспечивают безопасность, число собравшихся может достигать 250 тыс. человек. Среди собравшихся много иностранцев, приехавших в Рим по поводу отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства.

На площади присутствуют также более 150 делегаций. Наиболее многочисленные - итальянская, из Перу, где понтифик был долгие годы миссионером и получил гражданство, и США, откуда он родом (Чикаго). Широко представлены различные христианские конфессии, начиная с Константинопольского патриархата.

Центральным событием станет передача Льву XIV символов папской власти: "перстень рыбака" и паллий (шерстяная лента, расшитая крестами). "Перстень рыбака" символизирует преемственность Святого Петра. Он изображен с ключами на внешней стороне. Внутри написано имя Папы - Лев XIV, а также изображены элементы его герба - лилия и сердце в огне, символ его августинского ордена.

Наблюдатели отмечают отличную физическую форму 69-летнего понтифика, избранного 8 мая после смерти предшественника Франциска. Лев XIV, первый Папа Римский из США, играет в теннис, а также будучи кардиналом посещал в Риме спортивный зал. Причем никто там, включая личного тренера, не знал, что он был высокопоставленным иерархом Римско-католической церкви. Его там знали просто как "Роберт".

Источник: ТАСС

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