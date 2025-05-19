Определились финалисты шоу «Səs Azərbaycan» - ВИДЕО
На телеканале ITV продолжается популярное вокальное шоу «Səs Azərbaycan» - азербайджанская версия всемирно известного формата The Voice.
Накануне состоялся полуфинальный этап, по итогам которого определились участники, прошедшие в финал проекта, где зрителей будут ждать новые яркие выступления, эмоциональные выборы наставников и борьба талантливых вокалистов за победу.
Финалистами «Səs Azərbaycan» стали следующие участники:
- Джамиля Гашымова (команда Ройи Айхан)
- Ильгар Бекиров (команда Зульфии Ханбабаевой)
- Санат Асуат (команда Эльдара Гасымова)
- Фуад Мехдиев (команда Мурада Арифа)
Финал шоу «Səs Azərbaycan» состоится в эфире ITV в это воскресенье, 25 мая, в 21:00.
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