Определились финалисты шоу «Səs Azərbaycan» - ВИДЕО

На телеканале ITV продолжается популярное вокальное шоу «Səs Azərbaycan» - азербайджанская версия всемирно известного формата The Voice.

Накануне состоялся полуфинальный этап, по итогам которого определились участники, прошедшие в финал проекта, где зрителей будут ждать новые яркие выступления, эмоциональные выборы наставников и борьба талантливых вокалистов за победу.

Финалистами «Səs Azərbaycan» стали следующие участники:

- Джамиля Гашымова (команда Ройи Айхан)

- Ильгар Бекиров (команда Зульфии Ханбабаевой)

- Санат Асуат (команда Эльдара Гасымова)

- Фуад Мехдиев (команда Мурада Арифа)

Финал шоу «Səs Azərbaycan» состоится в эфире ITV в это воскресенье, 25 мая, в 21:00.

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