Покорившая «Səs Azərbaycan» казахстанка Санат Асуат: «Азербайджанский народ поддержал меня и очень тепло встретил» - ФОТО – ВИДЕО

Интервью 1news.az с казахстанкой Санат Асуат, являющейся полуфиналисткой проекта «Səs Azərbaycan» (азербайджанская лицензионная версия всемирно известного шоу The Voice).

- Санат, поздравляем с выходом в полуфинал вокального шоу «Səs Azərbaycan» - какие эмоции вы испытали, услышав свое имя среди полуфиналистов?

- Спасибо большое! Помню, как стояла на сцене с остальными тремя участниками из нашей команды и чувствовала большую благодарность за то, что дошла до этапа 1/4 финала, но и, конечно, внутри было желание продолжить свой путь. А когда Эльдар (Эльдар Гасымов – победитель «Евровидения-2011» - прим.ред.), мой наставник, первым назвал мое имя, я не могла поверить в то, что происходит. Меня переполняли эмоции - счастье, радость и гордость за себя и свою страну!

- Что было самым сложным для вас на проекте до этого момента? А что запомнилось как самый теплый момент?

- Наслаждаюсь временем в проекте. И даже когда бывают трудности, сложности с чем-либо, стараюсь относиться к этому легко. Ведь без этого не будет роста. А сложности были разные, начиная с технических музыкальных моментов и заканчивая подготовкой костюмов и образов. Больше всего запомнилось то, как наставники вместе со всем залом встали и слушали стоя, когда я пела на азербайджанском языке, и их комментарии о том, как им понравилось мое исполнение, они выразили благодарность за то, что я смогла прочувствовать смысл песни и передать это зрителям. Для меня это очень ценно!

- Вы выступаете в команде Эльдара Гасымова - чем вас вдохновляет работа с ним? Были ли неожиданные советы от наставника? И почему вы выбрали именно его?

- За день до съемок первого этапа «слепых прослушиваний» я узнала, что в одном из кресел будет сидеть Эльдар Гасымов, победитель конкурса «Евровидение-2011», и сразу поняла, что очень хочу попасть в его команду. Когда ко мне повернулись трое наставников, в том числе и он, я недолго думая выбрала Эльдара. Он - профессионал своего дела, и для меня большая честь работать с ним!

Работа складывается очень хорошо, всегда комфортно. Он очень поддерживает нас, участников своей команды, присутствует на всех репетициях и всегда дает обратную связь по поводу нашей подготовки. Эльдар всегда говорит, что важно наслаждаться процессом творчества и тем, что мы создаем всей командой, показываем зрителям шоу, от которого они получают удовольствие.

- Вы представляете Казахстан, но участвуете в проекте, который проводится в Азербайджане. Что для вас значит быть частью азербайджанского «Səs Azərbaycan»?

- Когда я узнала, что начался прием заявок, то сразу решила участвовать в этом проект. Потому что одним из самых заветных моих желаний было принять участие в таком большом международном шоу, и я очень рада, что эта мечта сбылась! Осознавая этот путь, я безумно счастлива и благодарна, что принимаю участие в подобном проекта именно в Азербайджане. Во-первых, мне очень нравится эта страна, мы очень полюбили Баку - по возвращении домой, через неделю или две, начинаем скучать и считаем дни до следующей поездки.

И, конечно, самое главное, за что я больше всего благодарна - это команда, которая организовывает этот большой проект. Каждый человек этой огромной команды работает, вкладывает свою душу и энергию ради осуществления общей цели. Все они настоящие профессионалы своего дела.

- Как вы ощущаете себя на сцене в Баку? Чувствуется ли особая энергетика от зрителей, от местной культуры?

- Эта сцена за все время проекта успела стать мне родной. А особую энергетику народа, зрителей я чувствую после каждого выпуска проекта – то, какие комментарии они пишут под моими выступлениями, их впечатления, их поддержка – все это просто бесценно.

Никогда не забуду, как после съемок 1/4 финала многие люди, зрители, которые присутствовали в зале, подходили ко мне, фотографировались, обнимали и выражали свои искренние эмоции. Благодаря этим людям ты понимаешь, что ты на правильном пути, это дает такую мотивацию идти вперед!

- Как вы выбираете репертуар для выступлений на шоу? Есть ли песня, исполнение которой вам особенно дорого?

- Репертуар мы выбираем вместе с наставником. Он понимает наш вкус и прекрасно слышит, какие песни нам подойдут по голосу, поэтому в большинстве случаев наши мнения по поводу репертуара всегда совпадали. А очень близкими сердцу стали мои исполнения на казахском и азербайджанском языках.

- В рамках проекта вам довелось исполнить песню «Ulu Vətən» на азербайджанском языке - какие эмоции вызвало это исполнение? Планируете ли включить в свой репертуар песню на азербайджанском языке?

- «Ulu Vәtәn»- это песня, за которую я чувствовала большую ответственность, ведь ее нельзя было спеть плохо. Особенно мне, человеку из другой страны, не обладающему знаниями азербайджанского языка. Мне понадобилось немало времени, чтобы прочувствовать ее, а помог это сделать азербайджанский народ, который поддержал меня и очень тепло встретил.

Помогли мне прочувствовать эту песню прогулки по улицам Баку, по набережной. Дыша свежим морским воздухом, я напитывалась местной культурой, менталитетом и чувствовала всю искреннюю любовь народа к своей стране. Я пела про эту любовь. Мне очень нравятся азербайджанские песни, и я точно буду включать их в свой репертуар.

Так же хотела бы отметить, что находясь здесь в Баку, я чувствую и поддержку родного Казахстана. Меня принял наш посол в Азербайджане Алим Байель. Я даже успела выступить на мероприятии посольства в честь Дня защитника Отечества Казахстана. Очень благодарна за моральную поддержку наших дипломатов и соотечественников.

- Какие творческие задачи вы ставите перед собой на полуфинале, который состоится в это воскресенье, 18 мая? Хотите удивить зрителя или показать себя такой, какая вы есть?

- В полуфинале я постараюсь показать зрителям другую Санат, ведь петь я буду в новом для себя стиле и образе. Честно говоря, наверное, для меня это одна из самых сложных песен, которые я исполняла на проекте. Приложу все усилия, чтобы это получилось круто и интересно, надеюсь зрители это оценят!

- Чем «Səs Azərbaycan» отличается от других конкурсов, в которых вы участвовали раньше? Что вас удивило или впечатлило в формате шоу?

- «Səs Azərbaycan» - первый проект, в котором я участвую, будучи во взрослой категории. До этого я принимала участие в детских конкурсах и проектах. Поэтому для меня это новый уровень, новый опыт, новые ощущения. Меня искренне восхищает почти все, что происходит на этом проекте, ведь для меня это впервые. Здесь очень высокий уровень подготовки и организации. Мне здесь нравится все!

- Как вы себя ощущаете среди других участников -конкуренция, дружба, поддержка? Есть ли те, с кем особенно сблизились на проекте?

- С начала проекта мне сразу было комфортно находится в этом окружении. Очень рада, что благодаря этому проекту у меня появились близкие друзья, единомышленники. И это очень классно, когда ты находишься в кругу тех, кто тебя полностью понимает и поддерживает.

- Как изменились вы лично и как артистка с начала шоу? Есть ли ощущение, что вы «выросли» в процессе участия?

- Чувствую большой личностный и профессиональный рост за время моего пути на «Səs Azərbaycan». Это огромный опыт, который ты можешь получить только находясь здесь. Я выросла и вокально, и как артист! Пересмотрела свое отношение к волнению и переживаниям перед выступлениями, поняла, что у меня просто не может быть времени на это, ведь мне нужно максимально насладиться одним из самых ярких событий в моей жизни.

- Аудитория проекта - в Азербайджане и за его пределами - очень разная. Как вы ощущаете эту масштабную волну интереса к себе? Появилась ли новая публика?

- Как я говорила ранее, чувствую большую поддержку зрителей. Комментарии, репосты, теплые сообщения, которые получаю почти каждый день, я это очень ценю.

- Какой момент на проекте вы бы пересматривали снова и снова - из тех, что уже произошли? А какой бы, возможно, хотели изменить?

- Я бы пересматривала снова и снова момент, когда ко мне повернулись трое наставников и я сделала самый правильный выбор, пойдя в команду Эльдара. И я бы точно не стала ничего менять в своем пути.

- Вы уже добились многого, но сейчас все внимание на «Səs Azərbaycan». Что бы вы хотели сказать своим зрителям перед полуфиналом?

- Каждый этап - новый шаг в моем творчестве, шанс показать себя. Полуфинал - еще один шаг, и я готова выложиться по максимуму. Спасибо за вашу веру, спасибо всем зрителям, что вы рядом!

- Если представить, что вы выиграли шоу - какая следующая ступень для Санат Асуат?

- Представила эту картину, и у меня пробежали мурашки по коже - ведь это большая мечта! И ее воплощение в жизнь станет не просто следующей ступенью, а целой новой главой в моей жизни! Я захочу делиться этим светом с другими. Больше музыки, больше выступлений и концертов, больше моментов, которыми можно вдохновить других людей мечтать смело (улыбается).