У Balenciaga новый креативный директор – ФОТО

Balenciaga объявила о новом главе креативной команды - им стал 57-летний итальянец Пьерпаоло Пиччоли.

Он займёт пост, который ранее занимал Демна Гвасалия - напомним, что в марте дизайнер ушёл в Gucci.

«Пиччоли - признанный и уважаемый дизайнер, мастер высокой моды. Он привнесёт в Balenciaga своё уникальное творческое видение и богатый опыт, продолжая развивать успех, которого бренд достиг за последнее десятилетие под руководством Демны Гвасалия, и сохраняя преемственность с наследием Кристобаля Баленсиаги», - отмечается в сообщении на официальной странице Balenciaga в социальной сети Instagram.

В свою очередь Пьерпаоло Пиччоли отмечает следующее: «На протяжении всей своей истории Balenciaga, несмотря на постоянные изменения и развитие, никогда не теряла эстетических ориентиров модного дома. Я принимаю бренд, наполненный бесконечными возможностями, и это невероятно вдохновляет. Прежде всего, хочу поблагодарить Демну - я всегда восхищался его видением. Мне не могло достаться более достойной передачи эстафеты. У меня есть шанс сформировать новую версию модного дома, дописать его историю новой главой».

В марте 2024 года П.Пиччоли покинул Valentino после 25 лет работы - его дебютная коллекция для Balenciaga будет представлена в октябре на Неделе моды в Париже.