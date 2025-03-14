Грузинский дизайнер стал креативным директором Gucci – ФОТО

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия назначен новым креативным директором Модного дома Gucci - до этого на протяжении 10 лет он руководил Balenciaga.

Д.Гвасалия приступит к исполнению своих обязанностей на посту креативного директора Gucci в начале июля 2025 года, сообщает 1news.az со ссылкой на официальную страницу Gucci в социальной сети Instagram.

«Демна, занимающий пост креативного директора Balenciaga с 2015 года, переосмыслил современную роскошь, заслужив мировое признание и укрепив свой авторитет в индустрии», - отмечают в Gucci.

«Я по-настоящему рад присоединиться к семье Gucci. Для меня большая честь внести свой вклад в дом, который я глубоко уважаю и давно восхищаюсь. С нетерпением жду возможности вместе со Стефано (Стефано Кантино – гендиректор Gucci) и всей командой написать новую главу удивительной истории Gucci», - заявляет Демна Гвасалия.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Донателла Версаче покидает пост креативного директора Модного дома Versace.