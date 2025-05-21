В этом году среди совершающих Хадж паломников самому пожилому 86 года, а самому молодому - 13 лет

Самому молодому азербайджанскому паломнику, который совершит хадж – 13 лет, а самому пожилому – 86.

Об этом заявил АПА начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель Электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

Он сказал, что это представительницы женского пола, одна из 1939 года рождения, а другая – 2012 года рождения.

Отметим, что первая группа паломников из Азербайджана отправится в Мекку 25 мая, а вторая – 26 мая.

Вюсал Джахангири сообщил, что нет официального уведомления о запрете брать с собой детей в хадж:

«Информацию об этом распространили некоторые новостные порталы Саудовской Аравии. Но, скорее всего, это относится к аравийцам. Как правило, мы не берем с собой в хадж малолетних детей. Мы разрешаем брать с собой в хадж детей старше 12 лет. Если кто-то захочет отвезти в хадж ребенка, мы говорим таким родителям, что там у ребенка возникнут трудности. К примеру, один из паломников, обратившихся к нам в этом году, хотел отвезти в хадж своих детей, но мы сказали ему, что это опасно для ребенка».