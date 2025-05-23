Группа «ВИА Гра» закрывается спустя 25 лет: Презентована прощальная песня – ВИДЕО

Продюсер и автор всех песен группы «ВИА Гра» Константин Меладзе объявил о закрытии коллектива спустя 25 лет её существования.

Поп-группа «ВИА Гра» выпустила прощальную песню «Galileo» спустя 4 года затишья, о чем сообщила на своей официальной странице в социальной сети Instagram, где также опубликовано официальное заявление продюсера К.Меладзе, сообщившего о закрытии группы.

«Это последняя песня группы «ВИА Гра». Я благодарен всем, кто в течении 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории - это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы», - отмечает Константин Меладзе, желая всем мира и благополучия.

Отметим, что слово «Верой» в обращении продюсера написано с заглавной буквы – это прямая отсылка к его бывшей супруге поп-певице Вере Брежневой, которая была одной из солисток золотого состава группы «ВИА Гра».

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